Новые электронные реестры помогут защитить право собственности на недвижимость, - Шуляк

"Мы готовим к рассмотрению профильного комитета законопроект № 7398, который предусматривает создание трех новых электронных реестров. Они позволят собственникам защититься от мошенничества, а государству - контролировать налогообложение недвижимого имущества", - пояснила Шуляк.

По ее словам, это поможет решить имеющиеся проблемы, связанные с учетом недвижимости, создать предпосылки для защиты права собственности на объекты недвижимого имущества и усовершенствовать системы налогообложения.

Кроме того, реестры станут важным ресурсом для ГСЧС.

В частности, это будет Единый государственный реестр зданий и сооружений, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин. Все они будут действовать в составе Единой государственной электронной информационной системы в сфере строительства.

"Если возникнут противоречия между данными, информация из этих реестров будет иметь приоритет. Кроме того, новые реестры усовершенствуют процедуру регистрации места жительства и налогообложения недвижимого имущества", - сказала Шуляк.