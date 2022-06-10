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Новые электронные реестры помогут защитить право собственности на недвижимость, - Шуляк

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Украине планируют создать три новых электронных реестра, которые помогут защитить право собственности на недвижимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Мы готовим к рассмотрению профильного комитета законопроект № 7398, который предусматривает создание трех новых электронных реестров. Они позволят собственникам защититься от мошенничества, а государству - контролировать налогообложение недвижимого имущества", - пояснила Шуляк.

По ее словам, это поможет решить имеющиеся проблемы, связанные с учетом недвижимости, создать предпосылки для защиты права собственности на объекты недвижимого имущества и усовершенствовать системы налогообложения.

Кроме того, реестры станут важным ресурсом для ГСЧС.

В частности, это будет Единый государственный реестр зданий и сооружений, Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин. Все они будут действовать в составе Единой государственной электронной информационной системы в сфере строительства.

"Если возникнут противоречия между данными, информация из этих реестров будет иметь приоритет. Кроме того, новые реестры усовершенствуют процедуру регистрации места жительства и налогообложения недвижимого имущества", - сказала Шуляк.

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Елена Шуляк