Новые беспроводные вертикальные пылесосы LG совершают революцию в уборке

Компания LG представляет беспроводные вертикальные пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE, которые характеризуются высокой мощностью, длительным зарядом и легкостью управления

Пришло время освободить место в доме, которое занимали пылесосы – одни для легкой, другие – для тщательной уборки. Больше никаких проводов, тяжелых устройств и длительных перерывов на зарядку техники. Беспроводные вертикальные новинки от LG настолько эффективны и универсальны, что с легкостью заменят все обычные модели и превратят уборку в удовольствие.

Новые модели беспроводных пылесосов эффективно убирают пыль и мусор с твердых поверхностей, ковров, мебели и имеют насадки для дополнительных нужд. Имея мощность всасывания от 23 до 140 Вт, устройства не только вычищают грязь, глубоко въевшуюся в ковровые покрытия, но и позволяют деликатно почистить клавиатуру, убрать в труднодоступных местах или привести в порядок салон авто.

Пылесосы LG CordZero A9 – мощные и производительные. Время работы пылесоса A9-LITE составляет 40 минут в обычном режиме, 9 минут – в усиленном и 6 в максимально мощном турбо. Дополнительный литий-ионный аккумулятор Dual PowerPack в модели A9ESSENTIAL без перерыва на подзарядку удваивает это время, а это значит, что заряда хватит для полной уборки большого двухэтажного дома.

Секрет эффективности пылесосов LG CordZero A9 – в собственной вакуумной технологии воздушного потока AEROSCIENCE, которая использует мощные мини-вихри воздуха для отделения частиц пыли. Умный инверторный двигатель LG Inverter Motor вращает вентилятор на сверхвысоких скоростях, благодаря чему сильные потоки воздуха извлекают даже глубокие загрязнения.

В новых вертикальных пылесосах мощность подается прямо на щетку. Насадка Power Drive Direct NozzleTM имеет встроенный двигатель с прямым приводом, который обеспечит одинаково эффективный забор мусора как с гладкого пола, так и с ковров. Технология щетки Anti-tangle легко убирает шерсть домашних животных и минимизирует запутывание волос, делает уборку чрезвычайно комфортной. Специальные насадки обеспечат чистоту пола при каждом использовании.

Вертикальные пылесосы от LG не только убирают пыль и грязь, но и улавливают аллергены. Высокую степень очистки обеспечивает 5-ступенчатая система фильтрации HEPA, которая удерживает до 99,9% мельчайших частиц пыли, не допуская их выброса в атмосферу. Почистить пылесборник можно одним нажатием, а щелевая насадка поможет легко снять металлический фильтр. Достаточно просто промыть циклонный сетчатый фильтр под струей воды – и он снова готов служить для безупречной чистоты дома.

Новые беспроводные пылесосы CordZero A9 – это комфорт использования и удобство хранения. Телескопическая трубка имеет 4 уровня регулировки, что позволяет подстроить ее длину под рост каждого члена семьи. Меняйте длину телескопической трубки для пола, лестниц, полочек или мягкой мебели, чтобы уборка была простой и качественной.

Для управления новыми моделями не понадобится много усилий. Не нужно постоянно удерживать режим включения: достаточно одного легкого нажатия кнопки, чтобы начать работу, управлять мощностью или включить режим «Турбо». Дополнительный уровень комфорта – эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle, что снижает нагрузку на запястье и значительно облегчает работу.

Пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE полностью заряжаются за 3,5 часа. Зарядная база имеет 3 опции размещения и позволяет выбрать между автономным, компактным и настенным креплением для зарядки. Благодаря нескольким режимам стыковки можно заряжать пылесос подвешенным на настенном креплении, поставив вертикально на напольную установку, или горизонтально на твердом ровном полу, предварительно сняв трубку этой компактной конструкции.

Пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE – это экстремальная мощность и свобода движения! Обе модели уже скоро можно будет приобрести в Украине