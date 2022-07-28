NOVUS в Retroville снова начал работать, восстановившись после ракетного удара

На открытии было все: приветствия и искренние улыбки, слезы радости посетителей и сотрудников, награждение героев-работников, которые продолжали выполнять свою работу и даже жили в магазине, чтобы обеспечить функционирование сети. Как говорят в компании, открылись с большим трепетом, словно впервые.

Светлана Данько – директор отдела категорийного менеджмента, длительное время жила в магазине, когда началась полномасштабная война. Все для того, чтобы у людей была еда: «Лично для меня речь шла об ответственности перед людьми, о продовольственной безопасности. О том, чтобы быть с киевлянами, которые не уехали, до конца. И предоставить им возможность обеспечивать себя едой и товарами первой необходимости. Это мой личный вклад в победу и душевное спокойствие населения»

20 марта Retroville подвергся вражескому пакетному обстрелу, что привело к серьёзным повреждениям расположенного там магазина NOVUS. Илона Логвинова – руководитель собственного производства NOVUS, находилась в магазине на рабочем месте во время ракетного удара. Она помнит все, как будто это было вчера, хоть и предпочла бы забыть.

«Был очень сильный взрыв, на меня упал потолок, я начала выбираться оттуда. Ты бежишь, переступаешь через стекло, все разбросано вокруг, там искрит, там на меня льется вода. И я понимала, что там еще есть люди. Все было как в фильме ужасов», — вспоминает Илона тот ужасный день.

В настоящее время магазин восстановлен, и он начал свою работу в прошлую пятницу. В реставрационные работы супермаркета было вложено 20 миллионов гривен.

«Наше общее желание было снова увидеть NOVUS в Retroville. Съесть булочку с кофе и купить что-нибудь на ужин именно в этом магазине, ведь это не просто флагман, но и символ возрождения нашей столицы», — говорит Кристина Ивченко, PR-менеджер сети.

В сети говорят, что к возрождения магазина, так компания именует повторное открытие, готовились очень тщательно. С верой, что посетители полюбят этот магазин еще больше.

«Это место видело много улыбок, встречало тысячи семей. У этого магазина своя жизненная история, он непременно должен продолжать свой путь, жить, приносить радость и пользу нашим посетителям. С Возрождением, наш флагман! Мы рады снова видеть наших постоянных клиентов и новые лица. Мы надеемся, что вы влюбитесь в этот NOVUS во второй раз», — говорит генеральный директор сети Марк Петкевич.

Алексей Панасенко – операционный директор сети: «Много разговоров о том, что бизнес – это налоги. Мы наполняем бюджет страны и в это время это очень важно. Но в первую очередь для нас важны наши клиенты, люди, которые нам доверяют. Мы не можем не оправдать их ожидание и доверие. Для них наши магазины являются островком спокойствия».

Почти за два года работы покупатели привыкли к широкому ассортименту, акционным предложениям, эксклюзивам. Как признается Novus, они просто не могли разочаровать покупателей, поэтому подготовили массу скидок и вернули уже привычные и такие родные для людей отделы. Снова начал работать остров «Майстри шоколаду», где можно выпить кофе со сладостями или пирожными собственного производства, а также выбрать разные виды шоколада и конфет в подарок в оригинальной упаковке. Витрины пестрят разнообразным ассортиментом: тарталетки, макароны, зефир, конфеты, торты. Но есть и более нестандартные вкусы для тех, кого уже не удивить сладкими кондитерскими изделиями. Для них есть ассортимент с солеными сладостями. Остров «Майстри шоколаду», как и ассортимент, представлен эксклюзивно в NOVUS Retroville.

Кафе The Lunch также функционирует. Компания уверяет, что они готовы накормить весь Виноградарь. В кафетерии можно пообедать, или перекусить после работы. Здесь готовят горячую пиццу, сочные бургеры, блины с различными начинками, хачапури, ароматный кофе, а также полноценные обеды.

Для истинных ценителей паназиатской кухни был восстановлен остров The Lunch Asia. Свежеприготовленные суши, пикантные блюда WOK, Рамен, Том Ям. Кстати, на суши-сеты действует скидка -30%.

«Каждое открытие для нас особенное, потому что это маленький шаг к большому восстановлению страны. А восстановление нашего флагманского магазина NOVUS – это уже большой шаг. Мы делаем это, затаив дыхание! И с верой в то, что магазин снова принесет радость, комфорт и конечно же вкусные продукты каждому из посетителей», — делятся в компании.

Клиенты спрашивали нас, вернется ли большой выбор товаров. Да, наша команда сделала все, чтобы зайдя в магазин, вы обязательно нашли именно свой любимый шоколад. Клиенты также задавались вопросом, вернутся ли акции. И снова да, много выгодных предложений действует на качественные импортные товары, базовые повседневные и полезные товары для дома», — говорит Кристина Ивченко, PR-менеджер сети.

По случаю возрождения магазина сеть подготовила ряд акционных предложений: -25% на любую вторую пиццу, скидки на овощи и фрукты, мясные и рыбные продукты, а также специальные условия для клиентов, которые любят делать покупки с запасом. Предложение «Оптом дешевле» – это выгодные цены на ряд товаров, при покупке от нескольких единиц. Здесь и продукты питания, и непродовольственные товары, алкогольные и безалкогольные напитки. В акции участвуют разные категории, а это значит, что каждый найдет что-то свое.

В магазине есть все отделы собственного производства Майстри Смаку: охлажденное мясо, рыба, хлебобулочные изделия, которые регулярно выпекаются, кондитерские изделия (торты, пирожные), широкий выбор готовых домашних блюд в отделе кулинарии. Магазин работает ежедневно с 8:00 до 22:00.