В NOVUS рассказали, как продолжают развитие направления сохранения окружающей среды

Постепенно все больше людей задумываются над вопросами экологичности. Сегодня они увидят сортировочные урны для мусора, завтра экосумки, а после – баки для утилизации батареек. Мы понимаем свою ответственность в донесении этих мессенджей до населения, ведь трафик наших магазинов достаточно велик. И каждый, кто посетил один из маркетов NOVUS, видит такие важные напоминания. Думаю, что с природой нужно дружить, тогда она будет отвечать нам благодарностью в виде чистого воздуха и почвы, где мы выращиваем овощи и фрукты", - делится PR-менеджер сети NOVUS Кристина Ивченко.

Как делятся в компании, клиенты сети активно подключаются к правильной утилизации батареек. Проект стартовал 6 июня, с 40 контейнеров, а уже 13 октября прибавился еще 31 контейнер. Так что сейчас 71 магазин NOVUS принимает батарейки от клиентов.

С момента старта проекта "Батарейки, сдавайтесь", который длится уже 5 месяцев, сеть собрала 3430 кг батареек. А это около 171 тыс. штук, не попавших в землю, так что было сохранено 273,6 га земли. А это в свою очередь - почти 10 парков среднего размера.

2020 кг уже отправились на перерабатывающий завод GreenWEEE в Румынии.

"Вместе с нашими клиентами нам удалось собрать 168% от планового объема. За месяц из одного магазина мы собираем 15 кг отработанных батареек, а это самый высокий показатель в food-ритейле. Это действительно радостное событие для нас, ведь мы видим хороший фидбек и все больше людей приобщается к этой инициативе", - комментирует NOVUS.

Стоит также отметить, что в сети придерживаются максимально прозрачного процесса сбора и утилизации батареек: "Когда вы положили батарейку в контейнер, на этом этапе начинается ее вторая жизнь".

Что происходит с батарейками после попадания в бак?

Батарейки попадают на лицензированный склад.

Там упаковываются в специальные бочки и отправляются на переработку на румынский завод GreenWEEE.

На заводе батарейки проходят автоматическую и ручную сортировку, что позволяет разделить отработанные батарейки на типы. Часть из них перерабатывается прямо на GreenWEEE, остальные едут на переработку на завод Accurec в Германии.

Все вещества, добытые после переработки батареек - сталь, цинк, литий, кобальт, альтернативное топливо и другие, - возвращаются обратно в экономику и не выбрасываются в природу.

"Покупая батарейки в NOVUS, вы поддерживаете правильную утилизацию, ведь с каждой проданной батарейки в нашей сети мы финансируем переработку утилизированных батареек, которые у нас собираются. Кроме NOVUS, экологическую переработку финансируют также бренды - импортеры батареек: VARTA, Duracell, Panasonic и Наша Сила. Этот проект реализуется совместно с http://batareiky.in.ua/. Сдавать батарейки правильно - это легко!" - делятся в NOVUS.

Адреса магазинов, принимающих батарейки, ищите здесь: http://batareiky.in.ua/post/novus

Кроме проекта по правильной утилизации батареек, Novus развивает направление сортировки и переработки мусора.

"Мы предложили всем нашим гостям стать частью важного дела, установив в марте 2021 года сортировочные локации в сети. В каждом магазине вы видите несколько специальных контейнеров – отдельно для стекла, бумаги, пластика и других отходов, где можно оставить изделия из указанных материалов. Поддерживая такую инициативу, мы не только сохраняем планету, но и даем отходам шанс на возрождение и вторую жизнь. За период с января по ноябрь NOVUS передал на переработку более 1 820 000 килограммов сырья", - делятся в сети.

Кроме проекта, к которому NOVUS приобщает клиентов, есть внутренняя сортировка, введенная еще в 2008 году. Впоследствии ее совершенствовали, расширяли линейку позиций, сейчас на переработку отдается 15 видов вторсырья. А это около 350 тонн в месяц и 4 миллиона 200 тысяч килограммов в год.

В NOVUS есть специальные инструкции для сотрудников компании, где разъясняется, как сортировать отходы.

"В нашей команде работают люди, которым не безразлично, что произойдет с нашей планетой со временем. Поэтому они ответственно относятся к переработке сырья. У нас есть специальные современные приборы, которые собирают и прессуют мусор до того, как мы передадим его подрядчикам".

В настоящее время NOVUS сотрудничает с 13 компаниями, специализирующимися на переработке вторсырья.

"Присоединяйтесь к экоинициативам, быть небезразличным – это важно для каждого из нас", - говорят в NOVUS.