Новозеландська радіостанція RNZ звільнила журналіста, який займався російською пропагандою

Новозеландська радіостанція Radio New Zealand звільнила одного свого редактора за те, що він вносив проросійські правки в новини, які стосувалися війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радіостанції RNZ .

"Журналіст RNZ, який перебував у центрі розслідування щодо проросійських правок, вставлених у міжнародні інформаційні повідомлення, подав у відставку", - йдеться у заяві.

Зазначається, що співробітник був у відпустці після того, як на початку цього місяця стало відомо, що матеріали про вторгнення в Україну були відредаговані.

"Наразі було виявлено, що 36 статей були неправильно відредаговані, зокрема про Ізраїль, Сирію, Тайвань і Китай. RNZ продовжує перевіряти історії, відредаговані співробітником за останні п'ять років", - додала радіостанція.

Що цьому передувало

Раніше керівник новозеландської державної радіостанції RNZ Пол Томсон вибачився за публікацію з "прокремлівським сміттям", що виставляла Росію у вигіднішому світлі.

Співробітник, який займався російською пропагандою, зізнався в цьому. За його словами, він займався цим уже багато років. Наприклад, він вставляв твердження про те, що російським кордонам "погрожували неонацисти".