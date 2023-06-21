Новозеландська радіостанція RNZ звільнила журналіста, який займався російською пропагандою
Новозеландська радіостанція Radio New Zealand звільнила одного свого редактора за те, що він вносив проросійські правки в новини, які стосувалися війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радіостанції RNZ.
"Журналіст RNZ, який перебував у центрі розслідування щодо проросійських правок, вставлених у міжнародні інформаційні повідомлення, подав у відставку", - йдеться у заяві.
Зазначається, що співробітник був у відпустці після того, як на початку цього місяця стало відомо, що матеріали про вторгнення в Україну були відредаговані.
"Наразі було виявлено, що 36 статей були неправильно відредаговані, зокрема про Ізраїль, Сирію, Тайвань і Китай. RNZ продовжує перевіряти історії, відредаговані співробітником за останні п'ять років", - додала радіостанція.
Що цьому передувало
Раніше керівник новозеландської державної радіостанції RNZ Пол Томсон вибачився за публікацію з "прокремлівським сміттям", що виставляла Росію у вигіднішому світлі.
Співробітник, який займався російською пропагандою, зізнався в цьому. За його словами, він займався цим уже багато років. Наприклад, він вставляв твердження про те, що російським кордонам "погрожували неонацисти".
Нагадаємо, що місяць тому Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти Росії. До списку увійшли силові структури країни-агресора, а також 18 російських підприємств та 9 громадян.
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