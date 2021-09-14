В Новой Зеландии собирают подписи за переименование страны: как предлагают назвать

Коренные жители Новой Зеландии требуют переименовать страну. Они хотят, чтобы архипелаг носил название "Аотеароа", как они называют его сами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RNZ .

Соруководители Партии маори Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пакер сегодня запустили петицию, цель которой - изменить название страны на Аотеароа и использовать названия коренного населения те-рео для всех городов, поселков и местностей к 2026 году.

"Давно пора вернуть те-рео его законное место в качестве первого и официального языка этой страны. Мы - полинезийская страна, мы - Аотеароа", - сказал Вайтити.

Нгарева-Пакер сказала, что смена названий уантуа и навязывание колониальной программы в системе образования в начале 1900-х годов привели к тому, что уровень владения те-рео среди коренного населения снизился с 90% в 1910 году до 26% в 1950 году.

"Всего за 40 лет колонизаторам удалось успешно лишить нас языка, и последствия этого мы ощущаем до сих пор", - сказала она.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн напомнила, что для наименований топонимы могут использоваться как английский, так и те рео, поскольку язык маори является одним из официальных в стране.