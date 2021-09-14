У Новій Зеландії збирають підписи за перейменування країни: як пропонують назвати

Корінні жителі Нової Зеландії вимагають перейменувати країну. Вони хочуть, щоб архіпелаг носив назву "Аотеароа", як вони називають його самі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RNZ .

Співкерівники партії Маорі Равірі Вайтіті і Деббі Нгарева-Пакер сьогодні запустили петицію, мета якої - змінити назву країни на Аотеароа і використовувати назви корінного населення те-рео для всіх міст, селищ і місцевостей до 2026 року.

"Давно пора повернути те-рео його законне місце в якості першої та офіційної мови цієї країни. Ми - полінезійська країна, ми - Аотеароа", - сказав Вайтіті.

Нгарева-Пакер сказала, що зміна назв уантуа і нав'язування колоніальної програми в системі освіти на початку 1900-х років призвели до того, що рівень володіння те-рео серед корінного населення знизився з 90% в 1910 році до 26% в 1950 році.

"Всього за 40 років колонізаторам вдалося успішно позбавити нас мови, і наслідки цього ми відчуваємо досі", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн нагадала, що для найменувань топоніми можуть використовуватися як англійська, так і ті рео, оскільки мова Маорі є однією з офіційних в країні.