В Новой Зеландии от падения воздушного шара пострадали 11 человек

В Новой Зеландии воздушный шар потерял управление. В результате инцидента пострадали 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел вблизи города Квинстаун на Южном острове.
По меньшей мере один человек получил тяжелые травмы и десять других - травмы средней или легкой тяжести..
На видео с места происшествия виден полуспущенный шар, который свисает с дерева в окружении многочисленных проводов линий электропередач.
По запросу спасательных служб, компания-поставщик электроэнергии отключила питание, лишив по меньшей мере 160 домов вокруг электричества.
Агентство напоминает, что в 2012 году в результате падения воздушного шара в Новой Зеландии погибли 11 человек.