В Новой Зеландии от падения воздушного шара пострадали 11 человек

Инцидент произошел вблизи города Квинстаун на Южном острове.

По меньшей мере один человек получил тяжелые травмы и десять других - травмы средней или легкой тяжести..

На видео с места происшествия виден полуспущенный шар, который свисает с дерева в окружении многочисленных проводов линий электропередач.

По запросу спасательных служб, компания-поставщик электроэнергии отключила питание, лишив по меньшей мере 160 домов вокруг электричества.

Агентство напоминает, что в 2012 году в результате падения воздушного шара в Новой Зеландии погибли 11 человек.