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У новій версії Google Chrome з'явиться блокування автоматичного відтворення відео зі звуком

НовиниТелеком & IT    22.03.2018 - 22:40
Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)
Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)

Зміни будуть діяти починаючи з версії Chrome 66

Браузер Google Chrome почне блокувати автовідтворення відео зі звуком. Про це повідомляє The Verge.

Браузер буде запускати такі ролики автоматично, тільки якщо звук не відтворюється за замовчуванням, або якщо користувач буде взаємодіяти з сайтом.

Зміни будуть діяти починаючи з версії Chrome 66, хоча були заплановані для версії Chrome 64, яка з'явилася в січні 2018 з можливістю відключати дратівливі веб-сайти, які зловживають відео з автовідтворенням зі звуком за замовчуванням.

Google відклав додаткові зміни автовідтворення до версії Chrome 66, але тепер вони з'являються в бета-каналах Chrome перед публічним випуском наступного місяця.

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що YouTube запустив автоматичні субтитри і створення геотегів для прямих трансляцій.

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Теги: Google, видео, браузер
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