В новой Киевовете будет вдвое больше женщин, чем в прошлом составе, - Марина Порошенко

Благодаря гендерной квоте в избирательном законодательстве в Киевском городском совете нового созыва будет в два раза больше женщин, чем в предыдущем составе.

Об этом сказала лидер команды партии "Европейская солидарность" в Киевсовете Марина Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Она отметила, что выборы в местные органы власти, которые только что завершились по всей Украине, прошли по новому законодательству, которое содержит гендерную квоту.

"Что это означает? Те списки, которые партии представляют в территориальных избирательных комиссиях, должны содержать в каждой пятерке кандидатов по принципу 2+3. То есть равные возможности для мужчин и женщин. Именно по такому принципу прошли выборы и Киевский городской совет", - пояснила Марина Порошенко.

По ее словам, сегодня в Киевсовет в новом созыве придет вдвое больше женщин-депутатов, чем в прошлом созыве. Это будет 39 женщин-депутаток.

"Я уверена, что такие квоты есть очень европейским подходом. Они приближают нас к тем стандартам и принципам европейского местного самоуправления, которые позволяют женщинам более активно включиться не только в жизненных или бытовых вопросов, но и к политическим. Они смогут влиять на политическую жизнь и формирование общин по всей Украине", - убеждена она.

Марина Порошенко подчеркнула также необходимость защиты женщин от домашнего психологического или физического насилия.

По ее словам, эта проблема обострилась из-за того, что семьи во время пандемии и карантина вынуждены находиться в ограниченном пространстве в течение длительного времени.

"Необходима также поддержка среднему и малому бизнесу, когда во время ограничений, в том числе карантина выходного дня, они вынуждены закрываться и терять рабочие места. Это сфера обслуживания, где задействованы в большей степени женщины - и они остаются без работы", - сказала Порошенко.

Напомним, как сообщалось, по итогам выборов 25 октября в новый состав Киевсовета прошло семь партий. Больше всего мандатов получила "Европейская солидарность" и УДАР.