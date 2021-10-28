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В Новой Каховке сегодня должен завершиться монтаж мобильного COVID-госпиталя, - ОП

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Киев, Четверг 28 октября 2021 10:04
В Новой Каховке сегодня должен завершиться монтаж мобильного COVID-госпиталя, - ОП Фото: в Новой Каховке сегодня должен завершиться монтаж мобильного Covid-госпиталя (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Монтаж мобильного госпиталя ГСЧС, доставленного в понедельник к Новой Каховки Херсонской области, должно завершиться уже сегодня, и он будет готов к принятию больных COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Мне бы хотелось рассказать о том, что такие госпитали в Украине уже сворачиваются, потому что большинство населения приняло решение о вакцинации и потребности в подобных спасательных палатках нет. Но, к сожалению, наоборот", - написал замглавы ОП.

В мобильном госпитале будет размещено 120 койко-мест с кислородными концентраторами.

"Новая Каховка - большой город, и один из "лидеров" по распространению болезни. Город уже самостоятельно не справляется, нужна была помощь от центральной власти. Мобильный госпиталь усилил мощности Каховской центральной городской больницы", - рассказал

В Новой Каховке сегодня должен завершиться монтаж мобильного COVID-госпиталя, - ОП

Мобильный госпиталь разместится непосредственно возле больницы, где в этом году в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского была проведена реконструкция приемного отделения и оснащение его современным оборудованием. Это, по словам Тимошенко, позволит сделать оказание помощи пациентам более эффективным и быстрым.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в 2022 году по программе "Большая стройка" начнется реконструкция областных больниц во всех регионах. В каждой области будет проведено полное обновление взрослой и детской больниц с одновременным оснащением их современным медицинским оборудованием

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