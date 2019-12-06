Новосад пообещала подготовку учителей украинского языка для венгерских школ

Министр образования и науки Украины Анна Новосад встретилась с руководителями венгерских обществ Закарпатья и обсудила внедрение положения закона "Об образовании". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Про Захід".

Новосад, отметила, что учителя украинского языка для венгерских школ пройдут системное повышение квалификации. Кроме того, учебники будут адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.

Министр отметила, что правительство продолжит внедрять положения закона "Об образовании", учтя замечания Венецианской комиссии относительно продления переходного периода. Также она добавила, что закон соответствует международным стандартам и признан таким, что соответствует Основному Закону Конституционным судом.

Новосад, отметила, что министерство готово учесть предложения венгерской общины относительно разработки нормативных документов, программ и стандартов, подготовки учителей, издание учебников и словарей и для этого инициирует рабочую встречу со специалистами в столице.

Представители венгерских организаций выразили обеспокоенность по поводу медленных темпов внедрения ранее достигнутых договоренностей и подчеркнули, что имеют собственные наработки в образовательной сфере. Пакет своих требований и документов они передали министру.

Ранее посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, ведь ее трудно учить.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решения языкового вопроса, которое возникло из-за "языковой" и "образовательный" законы.