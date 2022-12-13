Новорічний стіл українців подорожчав майже на 44%

Експерти Інституту оцінювали вартість салатів, м'ясних і рибних продуктів, овочів, фруктів, хлібу, солодощів та напоїв. В основі розрахунків були потреби української сім'ї з чотирьох осіб.

Найдорожчими складовими улюбленого новорічного салату олів'є є ковбаса (115,45 гривень за пів кілограма), зелений горошок (44,99 гривень за 0,5 кгілограма), шість яєць (44,40 гривень), 200 грамів солоних огірків (34,80 гривень) та 180 грамів майонезу (21,41 гривень). Тому три кілограми салату з ковбасою обійдуться у 281,71 гривень - це на 41,9% більше, ніж торік.

Півтора кілограма популярного оселедця "під шубою" коштуватиме на 2,5% дорожче - 134,66 гривень. Як і завжди, найдорожчим інгредієнтом стане філе оселедця - за 0,5 кілограма треба заплатити так само 100 гривень. Решта грошей - майонез, морква, буряк, цибуля та картопля.

За даними Інституту, витрати на м'ясні продукти зросли удвічі. Загалом 2,5 кілограма м'ясних виробів обійдуться у 871,45 гривень. Якщо детальніше, то пів кілограма ковбаси "Салямі" коштуватиме 250 гривень, підчеревини копченої - 237 гривень, биток зі свіжої свинини - 250 гривень. А от птиця, за даними аналітиків, під кінець року буде найдешевшою - за кілограм курячого філе доведеться заплатити всього 134,45 гривень.

Молочні і сирні продукти цьогоріч подорожчали на 30,8-52,2%. Наприклад, 300 грамів твердого сиру обійдеться українцям у 114,17 гривень, а пачка вершкового масла - 65,40 гривень.

Овочі на святковий стіл у середньому коштуватимуть 254,95 гривень. Так, ціна 1 кілограма печериць становить 77,90 гривень, свіжих помідорів - 67 гривень, пів кіло солодкого перцю та свіжих огірків - 59,90 гривень та 34,75 гривень відповідно.

Фрукти, за даними фахівців, обійдуться майже на 60% дороже - у середньому 168,92 гривень. Так, за 2 кілограми мандаринів доведеться заплатити 99,80 гривень, а 1 кілограм бананів - 58 гривень.

Подорожчали алкогольні напої і кондитерські вироби. Наприклад, "Артемівське ігристе" обійдеться щонайменше у 140 гривень, а вітчизняний коньяк 5-річної витримки - 209 гривень. Шоколадні цукерки українських кондитерських фабрик коштуватимуть у середньому 185 гривень за 1 кілограм.

Не оминув Інститут і любителів делікатесів - баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 280 гривень, а 200 грамів червоної риби - 245 гривень. Тому вартість новорічного столу для прихильників таких продуктів підвищиться до 3180,17 гривень.

Загалом українці мають бути готовими витратити на новорічний стіл у середньому близько 2656 гривень. Це на 43,9% більше, ніж торік.

Крім того, для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу буде трохи вищою - 2933,77 гривень, що на 38,2% дорожче ніж торік. А вечеря з делікатесами жителям столиці обійдеться у 3523,77 гривень.