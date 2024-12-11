Новорічний стіл 2025. Як змнилися ціни на продукти за рік та що подорожчає до свят

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Які продукти найбільше дорожчають до свят

До Різдва та Нового року залишаються лічені тижні. Попит на продукти до святкового столу починає зростати, що призведе до підвищення їх вартості.

Така ситуація спостерігається кожного року, особливо з цінами на м'ясо, яйця, фрукти та овочі, зазначила в коментарі РБК-Україна керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович.

"З огляду на поточні тенденції, очікується, що до новорічних свят ціни на овочі, фрукти, м’ясо та яйця зростатимуть через підвищений попит та сезонні фактори", - зазначає експертка.

Проте цьогоріч українці відчули підвищення споживчих цін ще до настання святкового періоду.

В останні місяці вартість продуктів зростала через інфляцію, збільшення виробничих витрат через подорожчання палива та енергоресурсів, неврожайність сільськогосподарських культур через несприятливу погоду. Тому загалом цієї зими вартість продуктів є суттєво вищою ніж торік.

Що відбувається з цінами на м'ясо та яйця

За рік яловичина та свинина зросли в ціні, також подорожчало філе курятини, а от куряче стегно трохи подешевшало. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка навів такі дані щодо зміни вартості м'ясних продуктів:

Ошийок свинина - подорожчав на 15% (з 242 грн/кг у 2023 році до 280 грн/кг зараз);

зараз); Яловичий гуляш - подорожчав на 19% (з 252 грн/кг до 301 грн/кг );

); Куряче філе - подорожчало на 8% (зі 160 грн/кг до 174 грн/кг ):

): Куряче стегно - ціна знизилася на 4% (зі 116 грн/кг до 112 грн/кг).

Фото: ціни на м'ясо курки (скриншот google.com)

Про поточні цінові тенденції представниця ринку "Шувар" Тетяна Попович каже, що підвищений попит напередодні різдвяних та новорічних свят зумовлює зростання роздрібних цін на основні види м’яса в середньому до 3% у грудні порівняно з листопадом 2024 року. За її прогнозом, у січні 2025 ціни залишаться на рівні грудня з незначними регіональними коливаннями.

Щодо яєць, лише після свят можливе незначне зниження цін, однак сезонні фактори можуть впливати на їх вартість. Наразі курячі яйця в супермаркетах у середньому коштують 78,4 грн/дес.

Фото: ціни на яйця в супермаркетах (скриншот google.com)

Як порівняти за аналогічним періодом минулого року, ціна на яйця становила 60,01 грн/десяток. Підвищення вартості обумовлено не лише сезонністю (в осінньо-зимовий період виробництво яєць зменшується), але й підвищенням цін на енергоресурси.

Сири

Купити сир до новорічного столу 2025 обійдеться на 15-20% дорожче. Останні 5 місяців через нестачу пропозиції підвищувалась вартість молокосировини, що призвело до зростання цін на молочну продукцію, зокрема й сирів.

Як пояснив аналітик УКАБ, поголів’я корів у господарствах населення стрімко знижується останніми роками, а війна цей процес пришвидшила. Також собівартість виробництва молока зросла, адже зростає й вартість утримання худоби.

Скриншот silpo.ua

Сир твердий голандський по супермаркетах в середньому коштує 515,35 грн/кг ("Звени Гора"), сир традиційний "Комо" - 494 грн/кг.

Овочі та фрукти

У зимовий період ціни на овочі та фрукти зазвичай підвищуються через сезонне зменшення пропозиції та збільшення витрат на зберігання.

"За прогнозами, до кінця першого півріччя 2025 року можливе щомісячне зростання цін на плодоовочеву продукцію на 5-7%, що залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики. Таким чином, сезонне подорожчання відносно грудня 2023 може сягнути 30-42%", - зазначає керівниця відділу маркетингу ринку "Шувар".

Фото: ціни на мандарини напередодні свят (скриншот google.com)

Аналітик УКАБ каже, що ціни на сезонні фрукти (цитрусові) ще не стабілізувалися, тому спостерігається велика розбіжність у вартості.

Пропозиція на найбільш популярні фрукти до святкового столу наразі в такому ціновому діапазоні:

мандарини : 80-140 грн/кг,

: 80-140 грн/кг, апельсини : 90-100 грн/кг,

: 90-100 грн/кг, хурма : 80-100 грн/кг,

: 80-100 грн/кг, яблука: 30-40 грн/кг.

Як змінився "індекс Олів'є"

З огляду на загальне зростання цін цьогоріч подорожчав і традиційний святковий салат Олів'є.

Максим Гопка зазначає, що вартість салату до новорічного столу 2025 зросла на 25-30%.

Зі складників страви суттєво подорожчала картопля, майже у 2 рази, яйця подорожчали на 25%, морква - у 2,5 рази. Ріст вартості перелічених продуктів був спричинений збільшенням виробничих витрат та неврожайністю сільськогосподарських культур через посуху.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталу Мінфін і мереж українських супермаркетів, коментарі аналітика УКАБ Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу ринку "Шувар" Тетяни Попович.