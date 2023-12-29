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"Новорічний переполох". ДПСУ затримала кілька груп ухилянтів на кордоні зі Словаччиною

Фото: прикордонники затримали ухилянтів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники затримали дві групи ухилянтів на кордоні зі Словаччиною. Тепер чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Прикордонники повідомили, що одразу кілька груп чоловіків, охочих незаконно перетнути українсько-словацький кордон, затримали минулої доби.

 

За даними служби, 5 осіб, які наближалися до держкордону, допоміг виявити службовий собака.

Запобігти незаконному перетину кордону іншими 6 вдалося завдяки оперативній інформації, а також пильності прикордонних патрулів. Один із затриманих – переправник, який за грошову винагороду погодився сприяти потраплянню закарпатця до Словаччини. 

"10 порушників і переправник: на кордоні зі Словаччиною новорічний переполох. Всі затримані нестимуть адмінвідповідальність, а переправнику може загрожувати позбавлення волі від 5 до 7 років", - повідомили в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Так нещодавно українські прикордонники викрили нову схему ухилянтів. На польському кордоні чоловік вирішив просто заздалегідь вийти з авто, щоб уникнути проходження контролю.

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