ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Новорічний переполох". ДПСУ затримала кілька груп ухилянтів на кордоні зі Словаччиною

Україна , П'ятниця 29 грудня 2023 19:09
UA EN RU
"Новорічний переполох". ДПСУ затримала кілька груп ухилянтів на кордоні зі Словаччиною Фото: прикордонники затримали ухилянтів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники затримали дві групи ухилянтів на кордоні зі Словаччиною. Тепер чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Прикордонники повідомили, що одразу кілька груп чоловіків, охочих незаконно перетнути українсько-словацький кордон, затримали минулої доби.

За даними служби, 5 осіб, які наближалися до держкордону, допоміг виявити службовий собака.

Запобігти незаконному перетину кордону іншими 6 вдалося завдяки оперативній інформації, а також пильності прикордонних патрулів. Один із затриманих – переправник, який за грошову винагороду погодився сприяти потраплянню закарпатця до Словаччини.

"10 порушників і переправник: на кордоні зі Словаччиною новорічний переполох. Всі затримані нестимуть адмінвідповідальність, а переправнику може загрожувати позбавлення волі від 5 до 7 років", - повідомили в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Так нещодавно українські прикордонники викрили нову схему ухилянтів. На польському кордоні чоловік вирішив просто заздалегідь вийти з авто, щоб уникнути проходження контролю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонники пограничная служба
NEWS
У мережі пишуть про збитий Ту-22М3 у Курській області. Чи можливо це: думки експертів
У мережі пишуть про збитий Ту-22М3 у Курській області. Чи можливо це: думки експертів
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році