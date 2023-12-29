"Новогодний переполох". ГПСУ задержала несколько групп уклонистов на границе со Словакией

Украинские пограничники задержали две группы уклонистов на границе со Словакией. Теперь мужчинам грозит до 7 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники сообщили, что сразу несколько групп мужчин, желающих незаконно пересечь украинско-словацкую границу, задержали за прошедшие сутки.

По данным службы, 5 человек, которые приближались к госгранице, помогла выявить служебная собака.

Предотвратить незаконное пересечение границы другими 6 удалось благодаря оперативной информации, а также бдительности пограничных патрулей. Один из задержанных - переправщик, который за денежное вознаграждение согласился способствовать попаданию закарпатца в Словакию.

"10 нарушителей и переправщик: на границе со Словакией новогодний переполох. Все задержанные будут нести админответственность, а переправщику может грозить лишение свободы от 5 до 7 лет", - сообщили в ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Так недавно украинские пограничники разоблачили новую схему уклонистов. На польской границе мужчина решил просто заранее выйти из авто во избежание прохождения контроля.

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