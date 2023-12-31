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"Новорічний кіберподарунок росіянам". ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів РФ

Фото: ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська ІТ Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації. Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює ще з учора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

"Спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою", - повідомили в міністерстві.

За даними міністерства, новорічний "праймтайм" в Росії став справжнім колапсом.

 

"Росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. Це може завдати серйозних збитків економіці агресора", - додали в Мінцифрі.

Кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти України