ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новопостроенная объездная разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА

Новина українською →
Днепр, Четверг 06 января 2022 11:02
Новопостроенная объездная разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА Фото: объездная разгрузила Днепр от транзитного транспорта (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Южный обход Днепра, достроенный и сданный в эксплуатацию в конце прошлого года, существенно разгрузил областной центр от транзитного транспорта. 7-километровая современная дорога, соединившая Запорожскую трассу с Южным мостом, в общей сложности рассчитана на 20 тыс. автомобилей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южного обхода днепряне ждали давно. Сейчас первой объездной областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Первую в истории Днепра объездную дорогу построили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Это трасса 1-й категории с двумя полосами движения в каждую сторону. На пересечении с улицей Аэропортовской построена удобная двухуровневая развязка, разделяющая два потока: транзита и местного транспорта.

Новопостроенная объездная разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА

"Новая объездная значительно разгрузила Днепр от движущихся по Южному мосту автомобилей в направлении Запорожья. В первую очередь - улицы Яснополянскую и Космическую. Фуры больше не портят там дорожное покрытие", - отметил начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

В настоящее время продолжается также строительство Северного обхода Днепра.

Ранее сообщалось, что за 2021 год в Днепропетровской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" возвели и отремонтировали сотни социальных объектов: садики, школы, амбулатории, стадионы, бассейны и более 550 км дорог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ