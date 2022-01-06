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Новозбудована об'їзна розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА

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Дніпро, Четвер 06 січня 2022 11:02
Новозбудована об'їзна розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА Фото: об'їзна розвантажила Дніпро від транзитного транспорту (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Південний обхід Дніпра, який був добудований та зданий в експлуатацію наприкінці минулого року, суттєво розвантажив обласний центр від транзитного транспорту. 7-кілометрова сучасна дорога, яка з’єднала Запорізьку трасу з Південним мостом, загалом розрахована на 20 тис. автомобілів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині будують та оновлюють державні траси, ремонтують місцеві автошляхи. Від якості доріг залежить життя населених пунктів, добробут і безпека мешканців. На Південний обхід дніпряни чекали давно. Нині першою об’їзною обласного центру вже користуються і водії транзитного транспорту, і місцеві", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Першу в історії Дніпра об’їзну дорогу збудували у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це траса 1-ї категорії, з двома смугами руху у кожен бік. На перетині із вулицею Аеропортівською збудована зручна дворівнева розв’язка, яка розділяє два потоки: транзиту і місцевого транспорту.

Новозбудована об'їзна розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА

"Нова об’їзна значно розвантажила Дніпро від автівок, що рухаються Південним мостом у напрямку Запоріжжя. Найперше - вулиці Яснополянську та Космічну. Фури більше не псують там дорожнє покриття", - наголосив начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Нині триває також будівництво Північного обходу Дніпра.

Раніше повідомлялося, що за 2021 рік у Дніпропетровській області у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" звели та відремонтували сотні соціальних об'єктів: садочки, школи, амбулаторії, стадіони, басейни та більш ніж 550 км доріг.

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Велике будівництво
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