Новообраний президент Румунії Нікушор Дан офіційно склав присягу

Нікушор Дан офіційно став президентом Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову, в якій визначив основні напрями та пріоритети на найближчі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HotNews.ro.
Під час присяги політик поклав руку на Біблію та Конституцію.
"Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог", - сказав Дан.
У своїй промові він заявив, що суспільство Румунії показало, що воно живе і сильне. За його словами, румунська держава потребує фундаментальних змін в рамках верховенства права.
"Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства", - сказав він.
Нікушор Дан також назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.
У неділю, 18 травня, в Румунії відбувся другий тур переголосування на президентських виборах, який був призначений після анулювання результатів першого туру Конституційним судом у грудні 2024 року.
Після обробки 99,94% бюлетенів, лідером перегонів став Нікушор Дан, який отримав 53,69% голосів. Його опонент Сіміон здобув підтримку 46,31% виборців.
Також напередодні оголошення підсумків, Сіміон публічно відмовився визнавати результати та закликав своїх прибічників вийти на вулиці 19 травня, у понеділок, щоб "не дозволити вкрасти перемогу в румунського народу".
Більше деталей про хід та наслідки переголосування - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.