Новообраний президент Чехії про допомогу Україні: Захід має дати всю зброю, крім ядерної

За його словами, Захід має передати Україні всі види зброї, крім ядерної.

"Що стосується звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним противником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків", - наголосив він.

Павел нагадав, що зараз деякі країни дотримуються стриманої позиції щодо поставок Україні сучасного озброєння. Але союзникам необхідно зайняти єдину позицію, оскільки це дасть більше шансів на успіх.

"Ми маємо надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше і бажання продовжувати нашу ініціативу. Я думаю, що це те, що Україна має почути", - зазначив колишній генерал НАТО.

Варто зауважити, що Павел 9 березня 2023 офіційно стане президентом Чехії. Він замінить на цій посаді Мілоша Земана.