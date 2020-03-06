Новоназначенный министр спорта фигурирует в деле о миллионных хищениях

Фото: Вадим Гутцайт (dms.kievcity.gov.ua)

Гутцайт фигурирует в хищении 2,249 млн гривен

Новоназначенный министр спорта Вадим Гутцайт фигурирует в деле о миллионных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное решение.

Сообщается, что чиновники Киевской городской госадминистрации и руководитель детско-юношеской спортивной школы "Регата" могли быть причастны к хищению 2,249 млн гривен.

В материалах упоминается непосредственно Гутцайт как директор департамента молодежи и спорта КГГА (предыдущая должность).

Также говорится о возможной подделке документов, на основании которых в 2016-2019 годах перечислялись бюджетные средства за непоставленный товар.

Известно, что с 2016 года из государственного бюджета выделяются средства для закупки лодок для занятий спортсменами академической греблей (распорядителем средств является именно департамент молодежи и спорта КГГА).

В 2016 году было выделено 1,860 млн грн, в 2017 - 2,480 млн, в 2018 - 2,399 млн, в 2019 - 8,1 млн.

По информации полиции, большинство тендеров выигрывал один и тот же предприниматель, который одновременно является тренером подконтрольной КГГА детско-юношеской спортивной школы "Буревестник".

Напомним, имущество главы филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Максима Миняйло могут арестовать по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как писали журналисты BIHUS.info, в январе 2020 года по заявлению юристов проекта "Тисни", Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о вероятной растрате 31 млн грн чиновниками и "Пассажирской компании" при закупках угля. Речь шла о том, что в течение 2019 "Укрзализныця" переплатила эту сумму 4-м компаниям - "НПП Бизнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення", "Паливторг" при закупке угля каменного марки ДГ 13-100. Дело возбуждено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.