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В новом рынке доходы АЭС и ГЭС вырастут, а тепловой генерации - снизятся, - USAID

Новости » Энергетика    11.07.2019 - 15:14
В новом рынке доходы АЭС и ГЭС вырастут, а тепловой генерации - снизятся, - USAID
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Проект энергетической безопасности" USAID представил рынку рекомендации

В новом энергетическом рынке доходы атомных электростанций (АЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) вырастут, а доходы тепловой генерации снизятся. Об этом свидетельствуют данные презентации USAID "Проекта энергетической безопасности" по внедрению безопасного режима на основе финансового анализа для ВИЭ, оптового рынка и тарифов для потребителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.  

В презентации USAID, в частности, сказано, что компенсация "зеленого" тарифа в новом энергорынке может идти через тариф ОСП (тарифа на передачу). В этом случае доход тепловой генерации снижается на 9%, тогда как гарантированный покупатель получает 13 млрд грн прибыли от продажи электроэнергии. Тариф для небытовых потребителей растет на 7,4%, считают эксперты.

По мнению экспертов USAID, удержание роста тарифа менее 10% для всех небытовых потребителей требует снижения граничных РДН, что негативно влияет на тепловую генерацию.

В USAID считают, что во втором сценарии возможна компенсация "зеленого" тарифа через прибыль гарантированного покупателя. В этом случае 75% электроэнергии АЭС продается гарантированному покупателю (в рамках ПСО), и будет минимальное влияние на тарифы для потребителей. В USAID объяснили, что доходы атомной генерации (Энергоатом) и гидроэлектростанций (Укргидроэнерго) вырастут вследствие открытого рынка при любом из сценариев.

"Во всех случаях (сценариях) доходы АЭС и ГЭС будут выше, доходы ГЭС вырастут вдвое", - говорится в презентации USAID "Проект энергетической безопасности".

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