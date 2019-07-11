У новому ринку доходи АЕС і ГЕС виростуть, а теплової генерації - знизяться, - USAID

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Проект енергетичної безпеки" USAID представив ринку рекомендації

В новому енергетичному ринку доходи атомних електростанцій (АЕС) і гідроелектростанцій (ГЕС) зростуть, а доходи теплової генерації знизяться. Про це свідчать дані презентації USAID "Проекту енергетичної безпеки" щодо впровадження безпечного режиму на основі фінансового аналізу для ВДЕ, оптового ринку і тарифів для споживачів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

У презентації USAID, зокрема, сказано, що компенсація "зеленого" тарифу в новому енергоринку може йти через тариф ОСП (тарифу на передачу). У цьому випадку дохід теплової генерації знижується на 9%, тоді як гарантований покупець отримує 13 млрд грн прибутку від продажу електроенергії. Тариф для непобутових споживачів зростає на 7,4%, вважають експерти.

На думку експертів USAID, утримання зростання тарифу менше 10% для всіх непобутових споживачів вимагає зниження граничних РДН, що негативно впливає на теплову генерацію.

У USAID вважають, що у другому сценарії можлива компенсація "зеленого" тарифу через прибуток гарантованого покупця. У цьому випадку 75% електроенергії АЕС продається гарантованого покупцеві (у рамках ПСО), і буде мінімальний вплив на тарифи для споживачів. У USAID пояснили, що доходи атомної генерації (Енергоатом) і гідроелектростанцій (Укргідроенерго) зростуть внаслідок відкритого ринку при кожному з сценаріїв.

"У всіх випадках (сценаріях) доходи АЕС і ГЕС будуть вищі, доходи ГЕС виростуть удвічі", - йдеться в презентації USAID "Проект енергетичної безпеки".