ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новогоднюю ночь в поездах встретят более 5 тысяч украинцев

Киев, Четверг 31 декабря 2020 17:24
Новогоднюю ночь в поездах встретят более 5 тысяч украинцев
Фото: начальник поезда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Более 5 тысяч пассажиров "Укрзализныци" встретят 2021 год в поездах. Сегодня, 31 декабря, будут курсировать более 60 пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным компании, по состоянию на 31 декабря были выкуплены свыше 5400 мест в пассажирских поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

"Самым популярным традиционно в эту пору года стало западное направление", - добавили в УЗ.

Отметим, поезда продолжат курсировать даже во время усиленного карантина, который будет действовать в стране с 8 января по 00:00 25 января 2021 года. Общественный транспорт также останавливать не будут.

Напомним, с 24 декабря начали курсировать два поезда в Карпаты, чтобы украинцы смогли поехать на горнолыжные курорты. Компания УЗ запустила поезда из Херсона и Харькова.

Кроме того, на новогодние праздники УЗ назначила дополнительные поезда из Львова в Одессу, из Ковеля во Львов и из Киева в Херсон.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество УкрзализныцяпоездНовый год

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь