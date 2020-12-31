Новогоднюю ночь в поездах встретят более 5 тысяч украинцев

Фото: начальник поезда (РБК-Украина)

Более 5 тысяч пассажиров "Укрзализныци" встретят 2021 год в поездах. Сегодня, 31 декабря, будут курсировать более 60 пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным компании, по состоянию на 31 декабря были выкуплены свыше 5400 мест в пассажирских поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

"Самым популярным традиционно в эту пору года стало западное направление", - добавили в УЗ.

Отметим, поезда продолжат курсировать даже во время усиленного карантина, который будет действовать в стране с 8 января по 00:00 25 января 2021 года. Общественный транспорт также останавливать не будут.

Напомним, с 24 декабря начали курсировать два поезда в Карпаты, чтобы украинцы смогли поехать на горнолыжные курорты. Компания УЗ запустила поезда из Херсона и Харькова.

Кроме того, на новогодние праздники УЗ назначила дополнительные поезда из Львова в Одессу, из Ковеля во Львов и из Киева в Херсон.