Новогодняя пиротехника и животные: ветеринары дали советы, как уберечь питомцев
Специалисты Киевской коммунальной городской больницы ветеринарной медицины призывают владельцев домашних животных оградить своих питомцев от возможности наблюдать за новогодними фейерверками. По мнению специалистов, пиротехника может не только испугать животное, но и привести к увечьям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Каждый год во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может скрыться от хозяина или даже попасть под автомобиль", - заявила и.о. директора больницы Наталья Мазур, которую цитирует КГГА.
Специалисты уверенны, что подготовить животное к подобному стрессу невозможно, поскольку внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака. Фейерверки также могут быть смертельными для птиц, которые в шоковом состоянии теряют ориентацию в пространстве и врезаются в машины, деревья и здания.
Ветеринары дают такие советы, чтобы уберечь своего питомца:
- во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;
- по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;
- не спускайте собаку с поводка. Даже если она испугалась взрыва - держите ее крепко, попробуйте обнять и успокоить;
- заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.
При этом, в КГГА напоминают, что использование пиротехнических изделий при проведении мероприятий в столице запрещено.
Напомним, 22 декабря в Киеве на озере под лед провалилась собака. Ребенок бросился на помощь животному и тоже оказался в воде. На помощь пришел взрослый мужчина, который бросил палку. Когда собака выбралась на берег, то тоже начала тянуть за палку, чтобы вытащить своего спасателя.