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Новорічна піротехніка і тварини: ветеринари дали поради, як уберегти домашніх улюбленців

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Україна, Середа 29 грудня 2021 14:46
Новорічна піротехніка і тварини: ветеринари дали поради, як уберегти домашніх улюбленців Фото: церемонія запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Фахівці Київської комунальної міської лікарні ветеринарної медицини закликають власників домашніх тварин захистити своїх вихованців від можливості спостерігати за новорічними феєрверками. На думку фахівців, піротехніка може не тільки налякати тварину, а й привести до каліцтв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард і феєрверків лякають тварину, вона може сховатися від господаря або навіть потрапити під автомобіль", - заявила в.о. директора лікарні Наталія Мазур, яку цитує КМДА.

Фахівці впевнені, що підготувати тварину до подібного стресу неможливо, оскільки раптового вибуху може злякатися навіть дресирована собака. Феєрверки також можуть бути смертельними для птахів, які в шоковому стані втрачають орієнтацію в просторі і врізаються в машини, дерева і будівлі.

Ветеринари дають такі поради, щоб уберегти свого домашнього улюбленця:

  • під час новорічних свят вигулюйте домашню тваринку подалі від місць масових розваг;
  • по можливості гуляйте з твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;
  • не спускайте собаку з повідця. Навіть якщо вона злякалася вибуху -тримайте її міцно, спробуйте обійняти і заспокоїти;
  • заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

При цьому, в КМДА нагадують, що використання піротехнічних виробів при проведенні заходів у столиці заборонено.

Нагадаємо, 22 грудня в Києві на озері під лід провалився собака. Дитина кинулася на допомогу тварині і теж опинилася у воді. На допомогу прийшов дорослий чоловік, який кинув палицю. Коли собака вибралася на берег, то теж почала тягнути за палицю, щоб витягнути свого рятувальника.

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