Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать транспорт

В Киеве в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, продлят работу общественного транспорта. В частности, метро в столице будет работать на два часа дольше.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, движение наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет согласовано с расписанием прохождения последних его поездов.

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время, а из центра города - около 2:15.

Также станцию "Золотые ворота" могут временно закрыть на вход, чтобы все желающие могли добраться елки на Софийской площади.

Кроме этого, возможно временное закрытие центральных станций столичного метрополитена. А именно, "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь", чтобы избежать массового скопления пассажиров.

При этом в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать столичный фуникулер.

Напомним, Кабинет министров разрешил продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь. Они будут работать до 7:00. Однако ограничения по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

Кроме того, Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года. При этом с 8 января в Украине будет ужесточен карантин.