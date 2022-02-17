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Новое "уравнение безопасности". Россия отреагировала на ответ США по гарантиям (полный текст)

Автор: Артем Горовенко

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свою реакцию на ответ США по так называемым гарантиям безопасности. Москва предлагает Вашингтону заняться выработкой нового "уравнение безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный "РИА Новости".

В частности, российская сторона раскритиковала нежелание США и НАТО отозвать обещание Украине о вступление в Североатлантический альянс, отказаться от политики открытых дверей, а также обвинения в свой адрес по поводу захвата Крыма, оккупации Донбасса и нынешней эскалации на украинских границах.

"Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности", - говорится в документе.

Также говорится о том, что необходимым компонентом нового "уравнения безопасности" должно стать новое соглашения по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования.

Что содержится в российском ответе

Документ состоит из нескольких пунктов, которые можно представить тезисно в следующем виде:

  • Россия не согласна с твердой позицией США о перспективах членства Украины и Грузии в НАТО
  • Угроза санкций подрывает возможность достижения реальных договоренностей
  • США и их союзники "вынуждают" Россию действовать с применением мер военного характера
  • Никакого российского вторжения в Украину не планируется
  • Москва требует вывести войска НАТО из Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы, а также из стран Балтии
  • Вступление Украины в НАТО создает "угрозу силового возвращения" Крыма

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон получил реакцию от Москвы на ответ по "гарантиям безопасности".

Президент США Джо Байден говорил о готовности зафиксировать договоренности с Россией в письменном виде.

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