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Новое регулирование эксплуатации вагонов остается опасным для экономики, - ФРТУ

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 11:22
Новое регулирование эксплуатации вагонов остается опасным для экономики, - ФРТУ Фото: грузовые вагоны (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Обновленная редакция проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины о списании грузовых вагонов на железнодорожном транспорте остается опасной для экономики Украины.

Об этом заявили в Федерации работодателей транспорта Украины.

Как отметили в организации, новый вариант приказа учитывает некоторые замечания от представителей бизнеса. Однако в тексте также есть нормы, которые будут иметь негативное влияние на рынок железнодорожных перевозок и на экономику страны.

"В частности, неприемлемым является требование продления срока службы вагонов исключительно после проведения капитального ремонта грузового вагона с продлением срока службы и исключительно на 3 года. Согласно "Положению о продлении срока службы грузовых вагонов курсирующих в международном сообщении" для выполнения капитального ремонта грузового вагона с продлением срока службы необходимо подготовить технические условия и получить их согласования в комиссии, которая находится в Российской Федерации. Сложная процедура согласования требует привлечения структур, находящихся в РФ, также существуют существенные риски несогласия технических условий с их стороны, а получение документов может достигать двух лет", - говорится в заявлении ФРТУ.

Объем ремонтных работ, проводимых при капитальном ремонте грузового вагона с продолжением и при капитальном ремонте (КР) грузового вагона идентичны. Стоимость таких ремонтов для полувагона составляет около 200 - 300 тыс. грн, поэтому проводить такие ремонты раз в 3 года нецелесообразно, говорят в ФРТУ.

"Фактически, предложение установить такой короткий промежуток времени между капитальными ремонтами имеет целью сделать продление срока вагонов экономически нецелесообразным. Это избавит владельца вагона возможности получать доходы от эксплуатации еще технически пригодного вагона. Поэтому целесообразно увеличение срока до 5 лет и проведения продления срока исключительно через КР", - отметили в ФРТУ.

В Федерации считают, что проект приказа требует доработки.

Напомним, в прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Вместо этого в ведомстве предложили новую, "доработанную" редакцию проекта, которая на самом деле фактически не отличается от предыдущей версии.

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