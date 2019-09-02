Новое правительство планирует завершить программу работы с МВФ

Новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Свобода слова".

Министр заявила, что программа станет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", - сказала Маркарова.

Также она добавила, что задача Украины "выпустится из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.

Ранее сообщалось, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

Напомним ,президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.