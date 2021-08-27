ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новое покрытие на Бориспольской трассе прослужит не менее 10 лет, - "Укравтодор"

Новина українською →
Киев, Пятница 27 августа 2021 18:56
Новое покрытие на Бориспольской трассе прослужит не менее 10 лет, - "Укравтодор" Фото: новое покрытие на Бориспольской трассе прослужит не менее 10 лет (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Новое дорожное покрытие на трассе от Киева до международного аэропорта "Борисполь", которую восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет служить не менее 10 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы "Укравтодора" Андрея Ивко.

"Этот участок трассы М-03 генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине - около 85 тыс. машин в сутки. Маршрут от международного аэропорта "Борисполь" - это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы этот объект был образцовым", - сообщил Ивко.

Для контроля за перегрузкой на трассе в рамках проекта установлена ​​площадка взвешивания-в-движении.

В "Укравтодоре" отметили, что трассу к главных воздушным воротам страны, как и обещали, возобновили ко Дню независимости. 17 километров трассы М-03 "Киев - Харьков - Довжанский" отремонтировали менее чем за 2 месяца. На магистрали установили современное LED-освещения, новое барьерное ограждение, нанесли разметку "холодным пластиком" и установили новые дорожные знаки.

Последняя реконструкция дороги М-03 на этом участке проводилась в 2004 году. Из-за интенсивного движения транспорта дорожное покрытие значительно повредилось. Обеспечивать проезд участком путем эксплуатационного содержания больше было невозможно.

Вскоре на всем участке "Киев - Борисполь" будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. Первые цифровые табло сейчас работают в тестовом режиме. На них водители смогут видеть информацию о разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.

Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является быстрый и комфортный проезд по территории Украины разными путями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес