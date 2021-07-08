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На новое питание в школах с 1 сентября могут перейти не все. Установлен переходный период

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Четверг 08 июля 2021 09:58
На новое питание в школах с 1 сентября могут перейти не все. Установлен переходный период Фото: в Украине установлен переходный период на введение новых норм питания (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С 1 сентября в Украине вступают в силу новые нормы питания в школах. Однако правительство предусмотрело переходный период для установления нововведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Переходный период ввели, учитывая объективные трудности с организацией закупок пищевых продуктов и услуг по питанию, возникающие у учебных заведений.

"Минздрав совместно с МОН разработали проект изменений в постановление №305. В частности, изменения предусматривают установление гибкого переходного периода новые нормы питания в период с 1 сентября 2021 года по 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Также у министерства отметили, что учитывая это, на сегодня отсутствуют правовые основания для осуществления мер государственного надзора (контроля) за соблюдением образовательными учреждениями и их учредителями новых норм питания, предусмотренных законодательством.

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