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В Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию из-за климатических изменений

Веллингтон, Среда 02 декабря 2020 09:53
В Новой Зеландии объявили чрезвычайную ситуацию из-за климатических изменений
Фото: жители Новой Зеландии страдают от наводнений и пожаров (Getty Images/Global Images Ukraine)
Автор: РБК-Украина

В Новой Зеландии решением парламента в среду объявлена ​​чрезвычайная ситуация в связи с изменением климата. Наводнения и пожары влияют на благосостояние жителей и промышленность.

Об этом сообщает британская газета Guardian.

В соответствующей инициативе парламента говорится о "разрушительном воздействии меняющейся и крайне неблагоприятной погоды - наводнений, подъема уровня мирового океана и природных пожаров - на Новую Зеландию и благосостояние новозеландцев, на основные виды промышленности, доступ к водным ресурсам и общественному здравоохранению".

Таким образом, Новая Зеландия присоединилась к 32 другим странам, которые официально признали существование кризиса в сфере климата и также объявили у себя чрезвычайное положение.

Напомним, в январе чрезвычайное положение из-за климатических изменений объявила Испания.

РБК-Украина писало, что в 2008 году Новая Зеландия возглавила список самых привлекательных туристических направлений в мире.

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Новости Украины В мире Новая Зеландиячрезвычайные ситуацииклимат

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