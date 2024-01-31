Новий законопроект про мобілізацію та атака ГУР на сервери Міноборони РФ: новини за 30 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Росію та тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Всього вороже Міноборони нарахувало 21 БПЛА.

У розвідці Британії зауважили, що за останній місяць почастішали випадки, коли російська авіація скидає бомби на своїй території. Вперше це відбулося в Бєлгороді у квітні минулого року.

Російські військові, ймовірно, застосовують на фронті гранати К-51 з хлорпікрином. Це заборонена хімічна зброя

Боррель: інтенсивність бойових дій в Україні зростає, ми не бачимо світла в кінці тунелю

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що попри суттєві санкції Європейського союзу проти Росії, які значно послабили військову машину країни-агресора, війна проти України триває. Інтенсивність бойових дій на фронті зростає.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", - каже Боррель.

Орбан готовий підтримати 50 млрд євро від ЄС для України, але є умова

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Le Point сказав, що готовий підтримати надання допомоги Україні - 50 млрд з бюджету Європейського союзу, втім, за умови щорічного голосування щодо продовження фінансування.

"Нехай буде так - Угорщина готова приєднатися до рішення 27 (країн ЄС ред.), якщо вони гарантують, що щороку ми вирішуватимемо, продовжуватимемо відправляти ці гроші чи ні. І це щорічне рішення має мати ту саму правову основу, що й сьогодні - воно має бути одноголосним", - каже Орбан.

Назвав депутатку "відьмою". У Коломиї після скандалу звільнили секретаря міськради

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в Коломиї (Івано-Франківська область) звільнили секретаря міської ради Андрія Куничака. Це сталося після того, як він під час одного із засідань обізвав місцеву депутатку.

Інцидент стався на сесії міськради 9 листопада під час розгляду питання про дострокове припинення повноважень Андрія Куничака, якого намагалися звільнити з посади секретаря ще до скандалу. Під час виступу він звернувся до депутатки Галини Белі зі словами: "Будь ласка, не дивіться на мене так!", а згодом додав "Як відьма".

Знищення Кримського мосту буде болісним для Путіна, та припадок його не схопить, - Буданов

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов сподівається, що незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст буде ліквідований вже цього року.

У ПАРЄ схвалили проект резолюції про використання заморожених російських активів

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступає за направлення заморожених російських державних активів до нового фонду для відновлення України. Був ухвалений проект відповідної резолюції.

До Ради внесли новий законопроект про мобілізацію

30 січня Кабмін вніс до парламенту оновлений законопроект щодо мобілізації в Україні. Минула редакція була розкритикована, а також, як виявилося, містила неконституційні положення.

Крім того, в оновленому законопроекті Кабмін визначив, хто не буде підлягати мобілізації.

Водночас уряд запропонував дозволити мобілізацію співробітників правоохоронних органів, таких як прокуратура, поліція, ДБР, САП, НАБУ та БЕБ.

В Раду внесли законопроект про репродуктивний матеріал військових: що передбачає

У Верховну раду внесли законопроект про репродуктивний матеріал військових. Його мета - врегулювати використання замороженої сперми українських захисників у разі загибелі на законодавчому рівні.

ГУР організувало кібератаку на сервер спецзв'язку Міноборони РФ

Фахівці української розвідки 30 січня "поклали" сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії.

Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.