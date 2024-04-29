Новий закон про мобілізацію: хто, де та як вручатиме повістки з 18 травня

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Хто уповноважений на вручення повісток

Процедуру вручення повісток прописано у постанові Кабінету міністрів № 1487. Згідно з документом, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:

представники ТЦК, уповноважені наказом керівника ТЦК

виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (за наявності розпорядження ТЦК)

керівництво держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (лише за розпорядженням ТЦК)

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК)

Громадянин має право вимагати від представників ТЦК назвати ПІБ, посаду, показати службове посвідчення та наказ керівника ТЦК, який уповноважив їх на вручення повістки.

Новий закон передбачає, що у заходах щодо оповіщення братимуть участь і поліцейські. Але не вручатимуть повістки. А лише забезпечуватимуть порядок, коли в їхній присутності будуть видавати повістки представники ТЦК.

"Поліція перебуватиме на вулиці, у разі порушення закону вона реагуватиме", - заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліція також на запит ТЦК займається розшуком і доставкою до центру комплектування осіб, які отримали повістку, але не з'явилися у військкомат. У такому разі ймовірного ухтлянта буде затримано в рамках закону терміном до трьох годин і доставлено до ТЦК.

У яких місцях можуть видавати повістки

Вищезгадана постанова №1487 не містить конкретних місць вручення повісток. Тому вручити їх можуть як за місцем проживання військовозобов'язаного, так і за місцем навчання, роботи, на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах тощо. Нещодавно про це нагадав Закарпатський обласний ТЦК та СП.

Сама повістка має бути повністю заповнена, тобто містити всі необхідні дані - прізвище, ім'я, по батькові, дату, час та адресу прибуття та підпис начальника ТЦК або керівника органу місцевого самоврядування. Повістка має бути скріплена печаткою.

"При цьому частина даних може бути внесена до повістки заздалегідь для прискорення процедури. Адже якщо громадянина зупиняють на блокпосту, начальник ТЦК не може терміново приїхати туди, щоб скріпити повістку своєю печаткою", - пояснили у Закарпатському ТЦК.

Щодо останнього моменту, то деякі юристи стверджують, що таким чином фактично узаконили заповнення повісток "на коліні". А щодо блокпостів, то днями керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень заявив, що в нарядах на блокпостах області будуть по двоє поліцейських і двоє представників ТЦК. Ймовірно, така практика може поширитись на блокпости по всій Україні.

Новий закон про мобілізацію передбачає запуск електронних кабінетів, які мають запрацювати до червня. За допомогою них військовозобов'язані, призовники чи резервісти зможуть оновити свої особисті дані без відвідування військкомату.

Проект закону припускав, що повістки розсилатимуться і через е-кабінет. Однак, цю норму виключили до другого читання. Нардеп і член комітету Верховної ради з нацбезпеки та оборони Федір Вениславський запевнив, що повістку вручатимуть під розпис, як і зараз. А кинута в поштову скриньку повістка не вважається належним чином врученою.

Ще одне нововведення стосується повістки-вимоги. Їх розсилатимуть поштою, якщо військовозобов'язаний чоловік проігнорував виклик до ТЦК за раніше отриманою повісткою. Вимога буде вважатися отриманою з моменту, коли працівник пошти поставить підпис про отримання адресатом або про те, що особа відмовилася отримувати документ або його неможливо вручити за місцем реєстрації.

Зазначимо, у такому разі протягом 10 днів ТЦК спрямує матеріали до суду, який може тимчасово призупинити дію водійських прав. Доти, доки військовозобов'язаний не виконає вимогу військкомату чи не завершиться дія воєнного стану та загальної мобілізації.

Як вручатимуть повістки та що ще відомо про нові правила

З 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Іншими словами, на період воєнного стану громадяни повинні мати при собі військовий квиток.

Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати процедуру на камеру. Зазначимо, Кабінет міністрів ще має внести зміни, щоб привести постанову у відповідність до нових правил мобілізації. Поки такого документа немає.

Якщо повістку було вручено, пропустити візит до ТЦК можна лише з поважних причин, які підтверджені документально. Зокрема, через хворобу, смерть близького родича, стихійне лихо або черговий обстріл. У двох останніх випадках представники військкомату, вочевидь, на свій розсуд вирішуватимуть, наскільки причина була поважною.

Якщо людина вчасно не прийшла, вона повинна не пізніше ніж через три зв'язатися з ТЦК і повідомити про обставини неявки. Протягом тижня візит все одно має відбутися.

Вручення повістки військовозобов'язаному або резервісту означає, що він повинен з'явитися для уточнення облікових даних. Потім його направлять на військово-лікарську комісію, щоб визначити чи придатна людина до мобілізації чи ні.

Крім уточнення даних, може бути повістка на проходження комісії (вручається після поновлення даних у ТЦК), а також мобілізаційне розпорядження за результатами ВВК, якщо громадянина визнано придатним. Причому повістка може бути вручена навіть обмежено придатним, оскільки за новим законом цей статус скасовується, а ті, кому він раніше був наданий, мають повторно пройти комісію.

Причому, якщо на руках є повістка для звірки даних, громадяни все ще зможуть мобілізуватися не через ТЦК, а через центр рекрутингу. Тобто фактично на вакансію у конкретній бригаді на конкретну посаду за бажанням.

"Навіть якщо в тебе є повістка - це не забороняє жодним чином (прийти до рекрутингового центру, - ред.). У тебе є можливість прийти і знайти себе, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе", - зазначив уповноважений представник Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець та запевнив, що "це працює".

Крім того, зазначимо, що з 18 травня протягом 60 днів усі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК, не чекаючи на повістки. Зробити це можна особисто у військкоматі, через Центри надання адмінпослуг або електронний кабінет, коли він запрацює.