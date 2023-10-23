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Новий вундеркінд приніс "Барселоні" важливу перемогу в Ла Лізі: відео

Барселона, Понеділок 23 жовтня 2023 10:51
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Новий вундеркінд приніс "Барселоні" важливу перемогу в Ла Лізі: відео Фото: Марк Гую оформив переможний м'яч (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

"Барселона" вирвала перемогу над "Атлетіком" із Більбао в 10-му турі чемпіонату Іспанії завдяки яскравому дебюту вихованця "Ла Масії" Марка Гую.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 10-й тур

"Барселона" – "Атлетік" – 1:0

Гол: Гую, 80

Каталонці змарнували чимало моментів ще до перерви. Спершу Феліш поцілив у поперечину після поперечної передачі. Далі з пострілом Лопеса впорався голкіпер. А ще один удар Феліша став здобиччю Сімона.

У другому таймі свої нагоди змарнували ті ж персонажі, а також Ямал і Канселу. Довелося Хаві кидати в бій нові імена. Так на полі з'явився черговий продукт академії "Барси" Гую. Досі він грав лише за команду B і "блаугранас" U-19 у Юнацькій лізі чемпіонів.

І саме вихованець приніс каталонцям перемогу. На 80-й хвилині Феліш кинув юніора в прорив, Гую вийшов віч-на-віч із Сімоном і під кутом відправив м'яч повз воротаря. Більше команди не забивали.

Утім, рекордів 17-річний нападник не побив. У списку наймолодших голеадорів "Барселони" всіх часів у Ла Лізі Гую піднявся на 6-те місце. Згаданий Ямал оформив перший гол у чемпіонаті Іспанії у віці 16 років 2 місяці та 25 днів.

До слова, раніше Довбик дублем перевернув матч "Жирони" проти "Альмерії".

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