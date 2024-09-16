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Новий Volkswagen Transporter представили офіційно: усі подробиці про популярний мікроавтобус

Фото: новий Volkswagen Transporter представили офіційно (vwn-presse.de)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen офіційно представила мікроавтобус Transporter нового покоління. Машина з індексом T7 отримала одночасно позашляхову та міську версії. Новий мікроавтобус доступний у дизельних, гібридних та електричних модифікаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Світовий дебют новинки відбувся на автошоу у Ганновері. Зазначається, що авто незабаром надійде у продаж за ціною від 36 780 євро. До Ганновера привезли нові Volkswagen Transporter та Caravelle. Тепер вони не мають нічого спільного з Multivan, адже збудовані на базі Ford Transit Custom, позашляховий варіант отримав назву Panamericana та виділяється завдяки пластиковим накладкам по периметру кузова.

Нові Volkswagen Transporter і Caravelle пропонуються у вантажних, пасажирських та вантажопасажирських версіях довжиною від 5,05 до 5,45 м. Авто може перевозити до 1,33 тони та буксирувати 2,8-тонний причіп.

Пасажирські варіанти доступні у виконанні на 6-9 місць. Для комфорту водія та пасажирів на передній панелі встановили два дисплеї, а селектор КПП винесено на кермову колонку. Серед доступних опцій з'явилися тризонний клімат-контроль, безключовий доступ та датчик дощу, акустика Harmann Kardon з 14 динаміками та сучасні системи безпеки тощо.

Для новинки доступно одразу сім варіантів. Моторна лінійка включає три дизельні двигуни з турбонаддувом, гібридний варіант і три електричних модифікації. Турбодизельні двигуни родини TDI видають від 110 до 170 к.с., і поєднуються з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, або "механікою" на 6 передач. Гібрид розвиває 232 к.с.

Електричні Volkswagen e-Transporter і e-Caravelle випускаються з силовими агрегатами потужністю 136, 218 і 286 к.с. Ємність їх тягового акумулятора становить 64 кВт*год.

 

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 гібридних кросоверів українського ринку.

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Volkswagen