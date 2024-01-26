Новий Volkswagen Golf показали офіційно: розбираємо ключові особливості новинки

Восьма генерація “Гольфа” у своєму первинному вигляді з’явилася наприкінці 2019 року. Дизайн та начиння виявилися настільки модерновими, що і на сьогодні ані перше, ані друге не можна вважати застарілим. Але чотири роки – вік достатній, щоб провідній європейській марці довелося замислитись про оновлення.

Загострений

Зовнішні зміни невеликі, але помітні. В дизайні передка стало більше гострих ліній, а ліхтарі на кормі трансформувались у тривимірні утворення, особливо симпатичні у ввімкненому стані. Як дорослі люди, не будемо захоплюватись вогниками у фірмовому логотипі (опція), а ось світлодіодні фари нового дизайну у їхньому топовому виконанні варті ухвалення. Інтелектуальна матрична оптика, знайома за флагманським Touareg, дозволяє рухатись з високоефективним дальнім світлом у постійному режимі, без загрози засліпити колег навколо.

Кому що важливо

На перше місце у повідомленнях про рестайлінг маркетологи “Фольксвагена” поставили розповідь про масштабні вдосконалення розважально-інформаційній системі. Певно, цим хотіли підкреслити важливість нового мультимедіа і опціонального велетенського екрана діагоналлю 13 дюймів (32,8 см), який лицарським щитом стирчить посеред торпедо. Навряд чи в Україні для когось це буде вирішальним чинником при виборі, хоча дещо дійсно практичне тут є.

Для мультимедіа нового Golf можна замовити голосового помічника IDA. Завдяки йому з машиною можна буквально розмовляти – і завдяки штучному інтелекту ChatGPT вона відповідатиме водієві людським голосом і “в тему”. Тож не дивно, що IDA можна використовувати для керування кондиціонером, телефоном або навігатором. Також “на словах” можна керувати доступом до онлайн-інформації з усіх можливих областей – аж до прогнозів погоди і запитань з галузі загальних знань – якщо комусь в машині раптом схочеться блиснути ерудицією.

Допомога в паркуванні

Щодо інших корисних новацій – допрацьований паркувальний асистент. Він сам обирає вільне місце, сам крутить кермо і тисне педалі – водієві залишається спостереження за процесом і відповідальність за наслідки. А у своєму топовому варіанті цей помічник може заїжджати на паркомісце і виїжджати з нього без водія за кермом, наприклад, якщо простору замало і не можна відкрити двері для входу-виходу пілота. Щоправда, водій все одно потрібен – він буде командувати машиною зі смартфона, стоячи поряд.

Електрична сила агрегатів

Вдосконалюючи розважальну та безпекову електроніку, конструктори з цього ж, “електронного” боку підійшли і до поліпшення силових агрегатів. Допрацьовані гібридні приводи, так що Golf типу плагін отримав збільшену потужність і запас ходу на електротязі близько 100 км. Тобто електрорежим отримав практичний сенс, а не тільки ефемерну допомогу при рушанні з місця. Хоча так звані м'які гібриди eTSI (з мотор-генератором на 48 В), ефективні фактично лише при старті, в лінійці теж залишилися – як вважає Volkswagen, для власників, у яких вдома немає зарядного пристрою.

Коротше, всього доступно буде аж дев'ять гібридних “восьмих” “Гольфів” у різних варіантах. Не думаємо, що всі ці екзотичні комплектації будуть затребувані в українських споживачів. Але даємо найбільше шансів скаженій плагін-версії GTE і ще – хрестоматійному гарячому хетчбеку Golf GTI, що у порівнянні зі своїм попередником став ще спортивнішим і потужнішим.

Якщо коротко

Даний рестайлінг Volkswagen Golf VIII – типовий для масових моделей наших днів. Більшість новацій, принаймні, проголошених, стосуються електроніки або її засобами реалізовані. Звісно, це простіше, ніж створювати нові двигуни чи трансмісії, але якщо споживача це влаштовує, значить, це нормально. Принаймні, у випадку з Golf, який десятиріччями займає перші рядки у рейтингах продаж.