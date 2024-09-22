Новий уряд Франції може зіткнутися з вотумом недовіри

Зазначається, що уряд під керівництвом Мішеля Барньє було представлено вчора, 21 вересня, через шістнадцять днів після призначення нового прем'єр-міністра.

Проте вперше у П'ятій республіці глава уряду немає більшості у Національних зборах, навіть відносного. Така безпрецедентна ситуація послаблює політичні позиції нової виконавчої влади, котрій тепер загрожує вотум недовіри.

Депутати можуть скористатися цим механізмом для відставки нового уряду. Якщо більшість підтримає пропозицію, уряд буде змушений піти у відставку.

Тим часом, Джордан Барделла, який очолює ультраправу партію "Національне об'єднання", вже має різкі висловлювання про новий склад кабінету міністрів. Як пише видання, ця партія зі 126 депутатами в парламенті фактично тримає в руках долю майбутнього уряду.

Так, Джордан Бардела написав у соцмережі Х, що "новий уряд - лише повернення макронізму через чорний хід", додавши, що такий уряд не має перспектив.

Представники лівих сил "Нового народного фронту" ще до оголошення складу нового уряду заявили про намір винести вотум недовіри. Крім того, лідер партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меленшон закликав якнайшвидше позбутися, як він сказав, "уряду невдах". На його думку, воно не має ані легітимності, ані майбутнього.

Соціаліст Олів'є Фор назвав те, що відбувається, "знущанням над демократією".

"Нам обіцяли уряд згоди, а в результаті ми отримали кабінет жорстких правих. Саме демократію принизили сьогодні ввечері, поклавши край цій невизначеності на папері", - заявила Люсі Касте, кандидат у прем'єр-міністри від "Нового народного фронту".