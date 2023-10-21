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Новий тріумф Григорчука. Як "Чорноморець" в топ-3 УПЛ піднявся: відео

Одеса, Субота 21 жовтня 2023 18:03
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Новий тріумф Григорчука. Як "Чорноморець" в топ-3 УПЛ піднявся: відео Фото: "Моряки" розібралися зі закарпатцями в Одесі (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Одеський "Чорноморець" розгромив закарпатський "Минай" у 11-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Чорноморець" – "Минай" – 3:0

Голи: Штогрин, 19, 68, Кузик, 81

Головним героєм "моряків" став вінгер Штогрин. Саме фланговий нападник відкрив рахунок на 19-й хвилині. Створили гол його партнери по атакувальній лінії Бадібанга та Ієде – останній прострілив уздовж воріт, а українець п'яткою ефектно відправив м'яч у сітку.

Закріпити перевагу "Чорноморець" зумів у середині другої половини. Оборонець Салюк відібрав м'яч у центрі поля, пройшов до штрафного майданчика та відпасував Бадібанзі. Той подав із правого флангу на дальню стійку, куди ввірвався Штогрин і забив головою.

Добив закарпатців Кузик під завісу зустрічі. На 81-й хвилині він опинився віч-на-віч із Бандурою і холоднокровно переграв досвідченого голкіпера "Миная". Момент для хавбека однією розрізною передачею організував той же Штогрин – 3:0 у підсумку.

Завдяки перемозі "Чорноморець" продовжив боротьбу за високі місця. "Моряки" набрали 19 очок і переслідують "Кривбас" (23 пункти). Обійти одеситів можуть "Шахтар" і "Полісся".

До слова, напередодні "Кривбас" переграв "Металіст 1925" на виїзді та залишився лідером УПЛ.

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