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Новый триумф Григорчука. Как "Черноморец" в топ-3 УПЛ поднялся: видео

Одесса, Суббота 21 октября 2023 18:03
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Новый триумф Григорчука. Как "Черноморец" в топ-3 УПЛ поднялся: видео Фото: "Моряки" разобрались с закарпатцами в Одессе (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" разгромил закарпатский "Минай" в 11-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Черноморец" – "Минай" – 3:0

Голы: Штогрин, 19, 68, Кузык, 81

Главным героем "моряков" стал вингер Штогрин. Именно фланговый нападающий открыл счет на 19-й минуте. Создали гол его партнеры по атакующей линии Бадибанга и Иеде – последний прострелил вдоль ворот, а украинец пяткой эффектно отправил мяч в сетку.

Закрепить преимущество "Черноморец" смог в середине второй половины. Защитник Салюк отобрал мяч в центре поля, прошел к штрафной и отпасовал Бадибанге. Тот подал с правого фланга на дальнюю штангу, куда ворвался Штогрин и забил головой.

Добил закарпатцев Кузык под занавес встречи. На 81-й минуте он оказался один на один с Бандурой и хладнокровно переиграл опытного голкипера "Миная". Момент для хавбека одной разрезной передачей организовал тот же Штогрин – 3:0 в итоге.

Благодаря победе "Черноморец" продолжил борьбу за высокие места. "Моряки" набрали 19 очков и преследуют "Кривбасс" (23 пункта). Обойти одесситов могут "Шахтер" и "Полесье".

К слову, накануне "Кривбасс" обыграл "Металлист 1925" на выезде и остался лидером УПЛ.

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