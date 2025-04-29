"Бремлі-Мур Док" вже прийняв перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановане на літо цього року.

Під час будівництва стадіону була застосована стратегія "no-blockwork" – коли кожен елемент настільки ретельно спланований, що монтаж сталевих конструкцій відбувається без використання традиційної цегляної кладки. Такий підхід вимагав високоякісних матеріалів і ефективного виконання проєкту - і тут гарячекатаний лист Spartan UK Групи "Метінвест" відігравав одну з ключових ролей.

Свої домашні матчі "Евертон" донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні "Гудісон Парк", якому виповнилося вже 130 років. Тому було вирішено побудувати новий стадіон. А у цьому році нова футбольна перлина міста Ліверпуль прийняла вболівальників.

Нагадаємо, зі сталі "Метінвеста" також збудовано і головну арену України - НСК "Олімпійський".

А нещодавно в Італії спустили на воду два кораблі полярного класу, також збудовані зі сталі українського "Метінвесту" Ріната Ахметова. Судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit, вони оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон.