ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий стадіон "Евертона" збудували із сталі українського "Метінвесту"

Вівторок 29 квітня 2025 15:32
UA EN RU
Новий стадіон "Евертона" збудували із сталі українського "Метінвесту" Фото: новий стадіон "Евертона" виявився збудованим із сталі українського "Метінвесту" (metinvest.media)
Автор: Сергій Новіков

Нещодавно на батьківщині "The Beatles" з’явився новий стадіон для ФК "Евертон", який збудовано, зокрема, з 1 000 тонн гарячекатаного листа Spartan UK Групи "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

"Бремлі-Мур Док" вже прийняв перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановане на літо цього року.

Під час будівництва стадіону була застосована стратегія "no-blockwork" – коли кожен елемент настільки ретельно спланований, що монтаж сталевих конструкцій відбувається без використання традиційної цегляної кладки. Такий підхід вимагав високоякісних матеріалів і ефективного виконання проєкту - і тут гарячекатаний лист Spartan UK Групи "Метінвест" відігравав одну з ключових ролей.

Свої домашні матчі "Евертон" донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні "Гудісон Парк", якому виповнилося вже 130 років. Тому було вирішено побудувати новий стадіон. А у цьому році нова футбольна перлина міста Ліверпуль прийняла вболівальників.

Нагадаємо, зі сталі "Метінвеста" також збудовано і головну арену України - НСК "Олімпійський".

А нещодавно в Італії спустили на воду два кораблі полярного класу, також збудовані зі сталі українського "Метінвесту" Ріната Ахметова. Судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit, вони оснащені сучасним обладнанням і технологіями, і можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест Эвертон
NEWS
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
DAILY
100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу
Роман Кот, Мілан Лєліч 100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу