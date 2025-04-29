Недавно на родине "The Beatles" появился новый стадион для ФК "Эвертон", построенный, в частности, из 1 000 тонн горячекатаного листа Spartan UK Группы "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"Брэмли-Мур Док" уже принял первых болельщиков, а торжественное открытие запланировано на лето этого года.

При строительстве стадиона была применена стратегия "no-blockwork" - когда каждый элемент настолько тщательно спланирован, что монтаж стальных конструкций происходит без использования традиционной кирпичной кладки. Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта - и здесь горячекатаный лист Spartan UK Группы "Метинвест" играл одну из ключевых ролей.

Свои домашние матчи "Эвертон" до недавнего времени проводил на 39-тысячном стадионе "Гудисон Парк", которому исполнилось уже 130 лет. Поэтому было решено построить новый стадион. А в этом году новая футбольная жемчужина города Ливерпуль приняла болельщиков.

Напомним, из стали "Метинвеста" также построена и главная арена Украины - НСК "Олимпийский".

А недавно в Италии спустили на воду два корабля полярного класса, также построенные из стали украинского "Метинвеста" Рината Ахметова. Суда-близнецы - экспедиционные корабли полярного класса Seabourn Venture и Seabourn Pursuit, они оснащены современным оборудованием и технологиями, и могут совершать путешествия в Арктику и Антарктику в осенний и летний сезон.