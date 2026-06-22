Новий сенс під час війни: що насправді означає для України День скорботи 22 червня

Головне: Значення дати: 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Саме цього дня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна.

22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Саме цього дня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна. Катастрофічні втрати: Друга світова війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців.

Друга світова війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів українців. Руйнування радянських міфів: Історики наголошують, що СРСР на початку Другої світової (з 1 вересня 1939 року) де-факто виступав союзником нацистів, А 22 червня Гітлер просто атакував свого колишнього компаньйона Сталіна.

Історики наголошують, що СРСР на початку Другої світової (з 1 вересня 1939 року) де-факто виступав союзником нацистів, А 22 червня Гітлер просто атакував свого колишнього компаньйона Сталіна. Жертви двох режимів: У Генштабі ЗСУ підкреслюють, що український народ став жертвою одразу двох тоталітарних монстрів ХХ століття.

У Генштабі ЗСУ підкреслюють, що український народ став жертвою одразу двох тоталітарних монстрів ХХ століття. Сучасний контекст: Сьогодні, в умовах боротьби проти повномасштабної російської агресії, 22 червня набуло нового змісту.

У цей день у країні згадують усіх, хто загинув у найбільшому збройному конфлікті ХХ століття. Водночас сучасна Україна дедалі частіше переосмислює події тих років через призму власної історії та нинішньої боротьби проти російської агресії.

Чому День скорботи відзначають 22 червня

Саме 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна - один із ключових етапів Другої світової війни, який приніс на українську землю масштабні бойові дії, окупацію та масові людські втрати.

За різними оцінками, війна забрала життя від 8 до 10 мільйонів жителів України. Фактично загинув кожен п'ятий українець.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни був встановлений указом президента України Леоніда Кучми від 17 листопада 2000 року. Згідно з документом, його запровадили для всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, які загинули під час війни.

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Як змінилося бачення цієї дати

Тривалий час 22 червня в Україні сприймали переважно через радянську концепцію так званої "Великої Вітчизняної війни". Однак після відновлення незалежності та особливо після початку російської агресії історичний погляд на події Другої світової війни змінився.

Сьогодні українські історики наголошують, що Друга світова війна розпочалася не в 1941 році, а 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу.

Водночас Радянський Союз на початковому етапі війни не був противником нацистської Німеччини. Перед цим Москва та Берлін підписали пакт Молотова-Ріббентропа із секретними протоколами про розподіл сфер впливу у Східній Європі.

Після цього:

17 вересня 1939 року радянські війська увійшли на територію Польщі;

СРСР окупував країни Балтії;

розпочав війну проти Фінляндії.

Лише 22 червня 1941 року Німеччина напала на свого колишнього союзника - Радянський Союз.

Україна стала одним із головних театрів війни

Через своє географічне положення Україна опинилася в епіцентрі бойових дій. Саме на українських землях відбувалися одні з наймасштабніших битв Другої світової війни.

За даними Українського інституту національної пам'яті, на території України бойові дії тривали близько 40 місяців, а понад 60% сил вермахту були зосереджені саме на східному фронті.

Наслідки війни для України були катастрофічними:

загинули від 8 до 10 мільйонів людей;

людей; близько 5 мільйонів із них були цивільними;

із них були цивільними; понад 2,2 мільйона осіб вивезли на примусові роботи до Німеччини;

осіб вивезли на примусові роботи до Німеччини; було зруйновано понад 700 міст і майже 30 тисяч сіл.

Українці стали жертвами двох тоталітарних режимів

У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що для України ця дата є нагадуванням не лише про злочини нацизму, а й про злочини радянського тоталітарного режиму.

Під час війни українці пережили Голокост, масові розстріли мирного населення, депортації та репресії.

Водночас радянська влада також вдавалася до жорстоких дій, серед яких масові розстріли політичних в'язнів, депортація кримських татар та інші злочини проти населення.

"Для нашої держави цей день - не про радянський міф "великої вітчизняної", а про трагедію українського народу, який опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття: нацистської Німеччини та комуністичного радянського союзу", - зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Яке значення ця дата має сьогодні

В умовах повномасштабної війни Росії проти України День скорботи набув нового змісту.

У Генштабі наголошують, що пам'ять про жертв Другої світової війни та боротьбу попередніх поколінь сьогодні продовжують українські військові, які захищають державу від російської агресії.

Тому 22 червня в Україні є не лише днем пам'яті про минуле, а й нагадуванням про ціну свободи та необхідність протистояти будь-яким проявам тоталітаризму й агресії.

Сьогодні українці вшановують усіх жертв війни незалежно від їхньої національності, військової чи цивільної належності, згадуючи мільйони людей, чиї життя були зруйновані найбільшою трагедією ХХ століття.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: Указ президента України №1245/2000 "Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні", повідомлення Генерального штабу ЗСУ, матеріали Українського інституту національної пам'яті, wikipedia.org.