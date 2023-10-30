Новий рівень вболівання. Що таке фан-токени та як вони працюють

Фан-токени (Fan Tokens) – це криптовалюта, яка використовується на децентралізованих платформах для фанатів, зазвичай, спортивних команд, а іноді ще й музичних гуртів, артистів та інших організацій. Поява фан-токенів стала продовженням тренду з використання блокчейн-технології та криптовалюти в різних сферах життя.

Детальніше про токени фанатів та те, як вони працюють – в матеріалі РБК-Україна .

Складно сказати, коли саме з'явились перші токени фанатів. Утім, масово про них заговорили у 2020 році, коли свій фан-токен запустив футбольний клуб "Барселона". До речі, криптовалютним партнером клубу є одна з найбільших європейських криптовалютних бірж українського походження WhiteBIT.

В рамках партнерства WhiteBIT демонструє всеосяжний підхід, підтримуючи не тільки чоловічу та жіночу футбольну команди ФК “Барселона”, але і співпрацюючи з різноманітними спортивними гілками клубу: кіберспортивну команду в League of Legends, а також команди з баскетболу, хокею на роликах, мініфутболу та гандболу.

З того часу фанатські токени з'явились у багатьох європейських футбольних грандів, зокрема у "Атлетіко Мадрид", "Парі Сен-Жерман", "Ювентус", "Рома", "Манчестер Сіті". Всього ж на сторінці з партнерами майданчика Socios згадується понад 60 клубів, у яких вже є власні криптовалюти.

Скрін: socios.com/socios-partners

Цікавий факт: За даними платформи CoinGecko, загальна вартість ринку фан-токенів і сягає понад $250 млн.

Популярність фан-токенів зумовлена тим, що вони надають своїм власником багато унікальних переваг. Наприклад, ви можете голосувати в опитуваннях і висловлювати свою думку про деякі рішення, пов'язані з діяльністю улюбленого клубу або виконавця.

Крім того, фанати можуть використовувати токени й в інвестиційних цілях. Оскільки вони працюють на основі технології блокчейн, це робить подібні операції безпечними та надійними.

Крім участі у голосуваннях та інвестиціях, фан-токени можуть отримувати доступ до спеціальних подій, включно з екскурсіями по стадіонах та ексклюзивними зустрічами з фанатами.

Також фанати можуть брати участь у створенні дизайну футболок своєї команди та здійснювати свій внесок до створення айдентики клубу.

Ба більше, власники фан-токенів інколи можуть навіть голосувати за важливі рішення щодо правил ліги, форматів матчів та інших аспектів гри. Це суттєво підвищує рівень зацікавленості фанатів.

ТОП-10 найпопулярніших фан-токенів

Джерело: https://www.coingecko.com/

Як працюють токени фанатів

На відміну від NFT-токенів, які є незамінними, фан-токени взаємозамінні — їх можна купити, а потім обмінювати на товари, пропоновані спортивним клубом або музичним гуртом, право голосу в обговоренні важливих проблем або на VIP-членство в спільноті фанатів.

Таким чином, завдяки таким токенам фанати можуть не тільки стати учасниками спільноти людей, що підтримують улюблену команду чи гурт, але ще і впливати на важливі рішення, що стосуються їх діяльності.

Водночас поява фан-токенів відкрила шлях й для створення децентралізованих автономних організацій (DAO) у світі спорту. Наприклад, Blocksport — спортивна технологічна платформа, що створила DAO для власників BSPT (токени Blocksport). Ця платформа дає змогу фанам активно брати участь у процесі прийняття рішень організації.

Платформа вже реалізувала стейкінг BSPT і фан-токенів. Актив можна використовувати для придбання NFT-активів, фан-токенів та участі у різних функціях та сервісах платформи.

NFT-платформа, розроблена Blocksport, працює на блокчейні Ethereum та BNB Chain (BSC), що надає унікальні можливості, такі як випуск спортивних NFT-активів, проведення аукціонів, торгівлю, випуск фан-токенів і майнинг NFT.

Криптосвіт та спорт

У серпні цього року криптобіржа WhiteBIT оголосила про початок співпраці з Blocksport. В межах співпраці Blocksport розміщуватиме фан-токени на біржі WhiteBIT, надаючи фанатам спорту та спільноті біржі можливість торгувати цифровими активами улюблених команд.

Сумісні зусилля компаній Blocksport та WhiteBIT будуть спрямовані на розширення можливостей для залучення вболівальників завдяки технології блокчейн та торгівлі криптовалютою.

Разом вони прагнуть створити простір, що поєднає спортивних вболівальників та криптотрейдерів. Як розповідає засновник криптобіржі Володимир Носов, фанатська спільнота матиме доступ до усіх можливих інструментів у сфері крипти.

Загалом же фан-токени створюють новий вимір взаємодії з фанами, даючи вболівальникам можливість стати стейкхолдерами клубів, впливати на майбутнє своїх команд і отримувати ексклюзивні переваги. Чим більше фан-токенів ви маєте, тим більший вплив та привілеїв.