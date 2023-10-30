Новый уровень болезни. Что такое фан-токены и как они работают

Фан-токены (Fan Tokens) – это криптовалюта, которая используется на децентрализованных платформах для фанатов, как правило, спортивных команд, а иногда и музыкальных групп, артистов и других организаций. Появление фан-токенов стало продолжением тренда по использованию блокчейн-технологии и криптовалюты в разных сферах жизни.

Детальнее о токенах фанатов и о том, как они работают – в материале РБК-Украина .

Сложно сказать, когда появились первые токены фанатов. Впрочем, массово о них заговорили в 2020 году, когда свой фан-токен запустил футбольный клуб "Барселона". Кстати, криптовалютным партнером клуба является одна из самых больших европейских криптовалютных бирж украинского происхождения WhiteBIT.

В рамках партнерства WhiteBIT демонстрирует всеобъемлющий подход, поддерживая не только мужскую и женскую футбольную команду ФК "Барселона", но и сотрудничая с разнообразными спортивными ветвями клуба: киберспортивную команду в League of Legends, а также команды по баскетболу, хоккею на роликах, минифутболу.

С тех пор фанатские токены появились у многих европейских футбольных грандов, в частности, у "Атлетико Мадрид", "Пари Сен-Жерман", "Ювентус", "Рома", "Манчестер Сити". Всего же на странице с партнерами площадки Socios упоминается более 60 клубов, у которых уже есть собственные криптовалюты.

Скрин: socios.com/socios-partners

Интересный факт: По данным платформы CoinGecko, общая стоимость рынка фан-токенов и составляет более $250 млн.

Популярность фан-токенов обусловлена тем, что они придают своим владельцам много уникальных преимуществ. К примеру, вы можете голосовать в опросах и высказывать свое мнение о некоторых решениях, связанных с деятельностью любимого клуба или исполнителя.

Кроме того, фанаты могут использовать токены и в инвестиционных целях. Поскольку они работают на основе технологии блокчейна, это делает подобные операции безопасными и надежными.

Помимо участия в голосованиях и инвестициях, фан-токены могут получать доступ к специальным событиям, включая экскурсии по стадионам и эксклюзивные встречи с фанатами.

Также фанаты могут участвовать в создании дизайна футболок своей команды и вносить свой вклад в создание айдентики клуба.

Более того, владельцы фан-токенов иногда могут даже голосовать за важные решения по правилам лиги, форматам матчей и другим аспектам игры. Это значительно повышает уровень заинтересованности фанатов.

ТОП-10 самых популярных фан-токенов

Источник: https://www.coingecko.com/

Как работают токены фанатов

В отличие от NFT-токенов, незаменимых, фан-токены взаимозаменяемы — их можно купить, а затем обменивать на товары, предлагаемые спортивным клубом или музыкальной группой, право голоса в обсуждении важных проблем или на VIP-членство в сообществе фанатов.

Таким образом, благодаря таким токенам фанаты могут не только стать участниками сообщества людей, поддерживающих любимую команду или группу, но и влиять на важные решения, касающиеся их деятельности.

В то же время, появление фан-токенов открыло путь и для создания децентрализованных автономных организаций (DAO) в мире спорта. К примеру, Blocksport — спортивная технологическая платформа, создавшая DAO для владельцев BSPT (токены Blocksport). Эта платформа позволяет фанам активно участвовать в процессе принятия решений организации.

Платформа уже реализовала стейкинг BSPT и фан-токенов. Актив можно использовать для приобретения NFT-активов, фан-токенов и участия в различных функциях и сервисах платформы.

NFT-платформа, разработанная Blocksport, работает на блокчейне Ethereum и BNB Chain (BSC), что дает уникальные возможности, такие как выпуск спортивных NFT-активов, проведение аукционов, торговлю, выпуск фан-токенов и майнинг NFT.

Криптомир и спорт

В августе этого года криптобиржа WhiteBIT объявила о начале сотрудничества с Blocksport. В рамках сотрудничества Blocksport разместит фан-токены на бирже WhiteBIT, предоставляя фанатам спорта и сообществу биржи возможность торговать цифровыми активами любимых команд.

Совместные усилия компаний Blocksport и WhiteBIT будут направлены на расширение возможностей для привлечения болельщиков благодаря технологии блокчейна и торговли криптовалютой.

Вместе они стремятся создать пространство, соединяющее спортивных болельщиков и криптотрейдеров. Как рассказывает основатель криптобиржи Владимир Носов, фанатское сообщество будет иметь доступ ко всем возможным инструментам в сфере крипт.

В общем же, фан-токены создают новое измерение взаимодействия с фанами, давая болельщикам возможность стать стейкхолдерами клубов, влиять на будущее своих команд и получать эксклюзивные преимущества. Чем больше фан-токенов вы имеете, тем большее влияние и привилегии.