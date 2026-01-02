ua en ru
Надзвичайні події

Новий рік вже не той: у Нідерландах в 2026 році заборонять салюти та феєрверки

П'ятниця 02 січня 2026 05:45
Новий рік вже не той: у Нідерландах в 2026 році заборонять салюти та феєрверки Фото: заборону ухвалив парламент Нідерландів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Нідерландах наступний Новий рік будуть святкувати без салютів та феєрверків. Вже у цьому, 2026 році, в країні набуде чинності заборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Відповідно до рішення парламенту Нідерландів, заборона на використання феєрверків почне діяти вже в наступну новорічну ніч, тобто на межі 2026 та 2027 років. На тлі цього в країні спостерігався сплеск попиту на піротехніку: в останній час жителі масово її скуповували.

Згідно підрахунками Асоціації піротехнічної промисловості (BNP), загальний обсяг продажів сягнув 129 мільйонів євро, тоді як роком раніше, у 2024 - цей показник становив 118 млн євро.

Окрім того, правоохоронці фіксували збільшення обсягів піротехніки, яку нелегально завозять до країни, зокрема й ті види феєрверків, що були під забороною ще раніше та подекуди становлять серйозну небезпеку. У поліції наголошують, що така продукція має надзвичайно високу вибухову потужність і за своїми характеристиками фактично прирівнюється до бомб або гранат. Зокрема, лише від початку 2025 року й до кінця грудня було конфісковано приблизно 112 тонн незаконно ввезених феєрверків.

Трагічний Новий рік у Нідерландах

Нагадаємо, що новорічна ніч у Нідерландах на четвер, 1 січня, у багатьох місцях обернулася сутичками та зіткненнями з правоохоронцями.

Згідно інформації місцевої влади та медіа, у різних містах надходили численні виклики екстрених служб через заворушення, інциденти з феєрверками та пожежі. Повідомляється про кількох людей із тяжкими травмами, а також про два летальні випадки.

Тож для стримування масових порушень громадського порядку влада була змушена запровадити цілодобове чергування поліцейських підрозділів по всій країні. Зокрема, правоохоронці здійснили близько 250 затримань. У низці міст для розгону розлючених натовпів застосовували водомети.

У керівництві поліції Нідерландів визнали, що протягом ночі було зафіксовано значну кількість пожеж, руйнувань та "насильства". За словами заступника голови національної поліції Вільберта Пауліссена, під час заворушень було пограбовано супермаркет, а в поліцейських летіли "коктейлі Молотова, потужні феєрверки та бруківка". Окремо в поліції повідомили про численні випадки підпалу автомобілів.

Паралельно в Амстердамі внаслідок масштабної пожежі була повністю знищена історична будівля церкви Вонделькерк - вогонь зруйнував споруду практично до фундаменту. Рятувальники ще на початковому етапі гасіння визнали, що врятувати церкву неможливо. На місці зафіксували часткове руйнування та обвал частин будівлі історичної споруди.

